التبادل التجاري بين البرازيل وسوريا

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى الجمهورية العربية السورية حتى تموز/يوليو من العام الجاري إجمالي وقدره 31.6 مليون دولار أمريكي، أي قيمة أعلى بنسبة 276% بالمقارنة مع إجمالي الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ حينها 8.4 مليون دولار أمريكي والذي يساوي ما يقارب ثلاثة أضعاف الصادرات في العام 2022، حيث بلغت المبيعات حينها 10.3 مليون دولار أمريكي. من جهة اخرى ووفقاً لوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، فإن الواردات البرازيلية من سوريا تشهد انخفاضاً. وقد بلغ إجمالي واردات البرازيل من سوريا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تموز/يوليو من هذا العام 334.2 ألف دولار، بينما بلغ في نفس الفترة من العام 2023 إجمالي 2.8 مليون دولار أمريكي. أما في العام 2022 فقد بلغت قيمة الواردات إجمالي 17.5 ألف دولار حتى تموز/يوليو.

وتضمنت قائمة المنتجات الرئيسية البرازيلية التي صدرتها البرازيل إلى سوريا كل من القهوة والسكر والمتة والجرانيت، مع التأكيد على السكر الذي لم يتم تصديره إلى سوريا خلال العامين 2022 و2023. أم هذا العام فقد بلغت قيمة الصادرات من السكر إجمالي 11.2 مليون دولار أمريكي. أما المتة فقد بلغ إجمالي صادراتها 5.2 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة مع العام 2023، فقد بلغ إجمالي صادرات المتة إلى سوريا 441.4 ألف دولار أمريكي. أما العام 2022 لم تصدر البلاد هذا المنتج إلى سوريا.

انخفاض في الصادرات السورية إلى البرازيل

تضمنت قائمة المنتجات الرئيسية السورية التي تم تصديرها إلى البرازيل بذور اليانسون والتي بلغت قيمتها إجمالي 262.6 ألف دولار، تبعها غيرها من التوابل. وفي الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/يوليو من العام 2023، كانت البرازيل قد استوردت الفوسفات السوري بقيمة إجمالية وقدرها 2.7 مليون دولار أمريكي، هذا المنتج الذي لم يتم استيراده خلال العام الجاري 2024 ولا حتى في العام 2022. وقد بلغ التدفق التجاري بين البرازيل وسوريا خلال العام 2024 إجمالي 31.9 مليون دولار أمريكي، مع فائض للبرازيل وقدره 31.3 مليون دولار أمريكي.

©Louai Beshara/AFP

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