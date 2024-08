MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – بلغت قيمة الصادرات البرازيلية إلى الجمهورية العربية السورية حتى تموز/يوليو من العام الجاري إجمالي وقدره 31.6 مليون دولار أمريكي، أي قيمة أعلى بنسبة 276% بالمقارنة مع إجمالي الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ حينها 8.4 مليون دولار أمريكي والذي يساوي ما يقارب ثلاثة أضعاف الصادرات في العام 2022، حيث بلغت المبيعات حينها 10.3 مليون دولار أمريكي. من جهة اخرى ووفقاً لوزارة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات البرازيلية، فإن الواردات البرازيلية من سوريا تشهد انخفاضاً. وقد بلغ إجمالي واردات البرازيل من سوريا خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى تموز/يوليو من هذا العام 334.2 ألف دولار، بينما بلغ في نفس الفترة من العام 2023 إجمالي 2.8 مليون دولار أمريكي. أما في العام 2022 فقد بلغت قيمة الواردات إجمالي 17.5 ألف دولار حتى تموز/يوليو.

وتضمنت قائمة المنتجات الرئيسية البرازيلية التي صدرتها البرازيل إلى سوريا كل من القهوة والسكر والمتة والجرانيت، مع التأكيد على السكر الذي لم يتم تصديره إلى سوريا خلال العامين 2022 و2023. أم هذا العام فقد بلغت قيمة الصادرات من السكر إجمالي 11.2 مليون دولار أمريكي. أما المتة فقد بلغ إجمالي صادراتها 5.2 مليون دولار أمريكي. وبالمقارنة مع العام 2023، فقد بلغ إجمالي صادرات المتة إلى سوريا 441.4 ألف دولار أمريكي. أما العام 2022 لم تصدر البلاد هذا المنتج إلى سوريا.

انخفاض في الصادرات السورية إلى البرازيل

تضمنت قائمة المنتجات الرئيسية السورية التي تم تصديرها إلى البرازيل بذور اليانسون والتي بلغت قيمتها إجمالي 262.6 ألف دولار، تبعها غيرها من التوابل. وفي الفترة الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى تموز/يوليو من العام 2023، كانت البرازيل قد استوردت الفوسفات السوري بقيمة إجمالية وقدرها 2.7 مليون دولار أمريكي، هذا المنتج الذي لم يتم استيراده خلال العام الجاري 2024 ولا حتى في العام 2022. وقد بلغ التدفق التجاري بين البرازيل وسوريا خلال العام 2024 إجمالي 31.9 مليون دولار أمريكي، مع فائض للبرازيل وقدره 31.3 مليون دولار أمريكي.

©Louai Beshara/AFP

The post التبادل التجاري بين البرازيل وسوريا appeared first on Agência de Notícias Brasil-Árabe .