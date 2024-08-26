العبور للاستثمار تشتري مقرًا إداريًا في الشيخ زايد بـ14 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) اشترت شركة العبور للاستثمار العقاري، مقرًا إداريًا للشركة في مشروع كورت يارد بمدينة الشيخ زايد.
وأوضحت الشركة، أن مساحة المقر الإداري 247 متراً مربعاً بقيمة إجمالية 14 مليون جنيه.
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ارتفعت أرباح شركة العبور للاستثمار العقاري بنسبة 63.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.28 مليون جنيه، مقارنة بربح 2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 68 مليون جنيه، مقابل إيرادات 58.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
وكانت قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة“العبور للاستثمار العقاري”، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأس المال.
وأوضحت الرقابة المالية، أن الاسهم المتبقية البالغ عددها 2.625 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم وبمصاريف اصدار 12 قرش للسهم وبذات شروط الاكتتاب الواردة بالاعلان السابق.
وكانت العبور للاستثمار العقاري، قالت إن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بلغت 88.26%، إذ بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 19.745 مليون سهم بقيمة إجمالية 101.096 مليون جنيه بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى 12 قرشاً عن كل سهم.
وتضاعفت أرباح شركة“العبور للاستثمار العقاري” 2.5 مرة خلال العام الماضي، لتصل 9.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.87 مليون جنيه في 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 369.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات 114.2 مليون جنيه في العام السابق له.
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