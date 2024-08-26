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العبور للاستثمار تشتري مقرًا إداريًا في الشيخ زايد بـ14 مليون جنيه

8/26/2024 11:02:06 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) اشترت شركة العبور للاستثمار العقاري، مقرًا إداريًا للشركة في مشروع كورت يارد بمدينة الشيخ زايد.

وأوضحت الشركة، أن مساحة المقر الإداري 247 متراً مربعاً بقيمة إجمالية 14 مليون جنيه.

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ارتفعت أرباح شركة العبور للاستثمار العقاري بنسبة 63.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 3.28 مليون جنيه، مقارنة بربح 2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 68 مليون جنيه، مقابل إيرادات 58.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

وكانت قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام شركة“العبور للاستثمار العقاري”، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للإكتتاب في المرحلة الثانية لزيادة رأس المال.

وأوضحت الرقابة المالية، أن الاسهم المتبقية البالغ عددها 2.625 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم وبمصاريف اصدار 12 قرش للسهم وبذات شروط الاكتتاب الواردة بالاعلان السابق.

وكانت العبور للاستثمار العقاري، قالت إن نسبة تغطية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة بلغت 88.26%، إذ بلغ عدد الأسهم المكتتب فيها بلغ 19.745 مليون سهم بقيمة إجمالية 101.096 مليون جنيه بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم بالإضافة إلى 12 قرشاً عن كل سهم.

وتضاعفت أرباح شركة“العبور للاستثمار العقاري” 2.5 مرة خلال العام الماضي، لتصل 9.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 3.87 مليون جنيه في 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 369.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات 114.2 مليون جنيه في العام السابق له.

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