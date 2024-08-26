أركريت ديزاين تتعاقد على 3 مشروعات بالسعودية بتكلفة 20 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تمام: تصميم مشروع تجارى فى الكويت باستثمارات 8 مليارات جنيه
تعاقدت شركة“أركريت ديزاين” للاستشارات الهندسية على التصميم الهندسى لـ3 مشروعات فى السعودية بقيمة استثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه.
وقال المهندس محمد تمام، الرئيس التنفيذى لشركة“أركريت ديزاين”، إن المشروعات الجديدة موزعة على 2 كمباوند سكنى بمدينة الرياض على مساحة 58 ألف متر مربع بتكلفة 10 مليارات جنيه.
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وأضاف تمام لـ”البورصة”، أن المشروع الثانى بنشاط إدارى تجارى بمدينة الرياض بمساحة 6 آلاف متر مربع باستثمارات 6 مليارات جنيه، والمشروع الثالث بنشاط تجارى بمدينة جدة ويقام على مساحة 10 آلاف متر باستثمارات 4 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشركة تتولى التصميم الهندسى لمشروع إدارى تجارى فى الكويت على مساحة 6.5 ألف متر مربع بقيمة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه.
وقال إن الشركة تعمل على نحو 20 مشروعًا داخل مصر خلال الفترة الحالية بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليار جنيه.
وأضاف تمام، أن إجمالى عدد المشروعات التى نفذتها الشركة بالسوق المحلى وخارج مصر يتجاوز 300 مشروع، حيث تعمل الشركة منذ أكثر من 10 سنوات بمشروعات خارج مصر فى دول الخليج وأفريقيا.
وأوضح أن الشركة تمتلك مكاتب تمثيل فى الرياض وجدة نظرًا لحجم أعمالها الكبير فى السعودية، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل وخاصة بدولة ليبيا.
وأكد أن السوق العقارى المصرى جاذب للاستثمار نتيجة الزيادة المستمرة فى الطلب على شراء العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات.
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