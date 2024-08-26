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أركريت ديزاين تتعاقد على 3 مشروعات بالسعودية بتكلفة 20 مليار جنيه

8/26/2024 11:02:05 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تمام: تصميم مشروع تجارى فى الكويت باستثمارات 8 مليارات جنيه

تعاقدت شركة“أركريت ديزاين” للاستشارات الهندسية على التصميم الهندسى لـ3 مشروعات فى السعودية بقيمة استثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه.

وقال المهندس محمد تمام، الرئيس التنفيذى لشركة“أركريت ديزاين”، إن المشروعات الجديدة موزعة على 2 كمباوند سكنى بمدينة الرياض على مساحة 58 ألف متر مربع بتكلفة 10 مليارات جنيه.

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وأضاف تمام لـ”البورصة”، أن المشروع الثانى بنشاط إدارى تجارى بمدينة الرياض بمساحة 6 آلاف متر مربع باستثمارات 6 مليارات جنيه، والمشروع الثالث بنشاط تجارى بمدينة جدة ويقام على مساحة 10 آلاف متر باستثمارات 4 مليارات جنيه.

وأوضح أن الشركة تتولى التصميم الهندسى لمشروع إدارى تجارى فى الكويت على مساحة 6.5 ألف متر مربع بقيمة استثمارية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وقال إن الشركة تعمل على نحو 20 مشروعًا داخل مصر خلال الفترة الحالية بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليار جنيه.

وأضاف تمام، أن إجمالى عدد المشروعات التى نفذتها الشركة بالسوق المحلى وخارج مصر يتجاوز 300 مشروع، حيث تعمل الشركة منذ أكثر من 10 سنوات بمشروعات خارج مصر فى دول الخليج وأفريقيا.

وأوضح أن الشركة تمتلك مكاتب تمثيل فى الرياض وجدة نظرًا لحجم أعمالها الكبير فى السعودية، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل وخاصة بدولة ليبيا.

وأكد أن السوق العقارى المصرى جاذب للاستثمار نتيجة الزيادة المستمرة فى الطلب على شراء العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار باعتباره الملاذ الآمن للحفاظ على المدخرات.

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