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إغلاق حديقة كفر أسد بإربد

8/26/2024 7:31:08 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قررت بلدية الوسطية، الواقعة في لواء الوسطية بمحافظة إربد، إغلاق حديقة كفر أسد أمام المتنزهين.

وقال رئيس بلدية الوسطية، عماد العزام، اليوم الاثنين، إن إغلاق حديقة كفر أسد يأتي من أجل إنشاء ممر لرياضة المشي داخل الحديقة.

وأكد العزام أن البلدية ستعاود فتح الحديقة أمام الزوار نهاية الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن البلدية تسعى لإظهار الحديقة بأفضل صورة، وتوفير جميع المتطلبات للمتنزهين.

وأوضح العزام أن بلدية الوسطية أجرت قبل أسابيع أعمال صيانة لحديقة كفر أسد شملت تركيب ألعاب جديدة مخصصة للأطفال وصيانة ألعاب قديمة.

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