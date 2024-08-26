إغلاق حديقة كفر أسد بإربد

(MENAFN
- Khaberni) خبرني -
قررت بلدية الوسطية، الواقعة في لواء الوسطية بمحافظة إربد، إغلاق حديقة كفر أسد أمام المتنزهين.
وقال رئيس بلدية الوسطية، عماد العزام، اليوم الاثنين، إن إغلاق حديقة كفر أسد يأتي من أجل إنشاء ممر لرياضة المشي داخل الحديقة.
وأكد العزام أن البلدية ستعاود فتح الحديقة أمام الزوار نهاية الأسبوع الحالي، لافتا إلى أن البلدية تسعى لإظهار الحديقة بأفضل صورة، وتوفير جميع المتطلبات للمتنزهين.
وأوضح العزام أن بلدية الوسطية أجرت قبل أسابيع أعمال صيانة لحديقة كفر أسد شملت تركيب ألعاب جديدة مخصصة للأطفال وصيانة ألعاب قديمة.
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