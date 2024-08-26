النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني 25 سبتمبر

ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني في نسخته الثانية تحت شعار: (الاستدامة، الاستثمارات، الشراكات)، يومي 25 و26 سبتمبر 2024 بمركز حيدر علييف للمعارض في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحت رعاية الاقتصاد في أذربيجان ميكاييل جباروف.

وذلك في إطار سعي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة والشقيقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص الخليجي في تلك الدول.ويهدف المنتدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أوضح الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الهدف من تنظيم المنتدى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية لدول الخليج مع جمهورية أذربيجان ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وأشار الشيخ الرواس إلى أن المشاركين في المنتدى سيستعرضون أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية، والتي من بينها، الأمن الغذائي والزراعي، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية والنقل، وغيرها من القطاعات التي من شأنها دعم فرص نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

ويصاحب تنظيم المنتدى زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية في باكو.وأوضح الشيخ الرواس أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وجمهورية أذربيجان بلغ 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي. وأن الاستثمارات الخليجية في أذربيجان وصلت لنحو 7 مليارات دولار أمريكي.