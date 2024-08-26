ارتفاع أسعار البن يجبر كبرى الشركات على استخدام حبوب أرخص

قفزت أسعار القهوة العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تسببت الظروف الجوية السيئة في إتلاف المحاصيل، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين وأجبر الشركات على إضافة حبوب ذات تكلفة أقل إلى خلطاتهم.

وارتفعت بقوة أسعار كل من حبوب روبوستا المستخدمة في القهوة الفورية، وأصناف أرابيكا عالية الجودة خلال الأشهر الأخيرة. ووصلت عقود روبوستا الأجلة في لندن، وهي المعيار العالمي، إلى مستوى قياسي بلغ 4971 دولاراً للطن الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت عقود أرابيكا الآجلة المتداولة في نيويورك إلى 2.49 دولار للرطل، لتقارب بذلك أعلى مستوياتها في عقود.

وقال ستيف بتلر، المؤسس المشارك لشركة تشاي، وهي شركة للتنبؤ بأسعار السلع باستخدام الذكاء الاصطناعي، إن ((أسعار القهوة ربما لم تصل إلى ذروتها بعد))، مشيراً إلى أن الارتفاع جذب المضاربين، الذين من المرجح أن يستمروا في زيادة رهاناتهم على استمرار ارتفاع الأسعار.

وتسببت موجة الصقيع الأخيرة في البرازيل، التي تستحوذ على ثلث إنتاج القهوة في العالم، 70% منها من حبوب أرابيكا، في إثارة المخاوف من نقص الإمدادات. ويأتي الطقس البارد في البرازيل بعد أشهر من الجفاف في فيتنام، أكبر منتج عالمي للروبوستا، مما أدى إلى نقص الإمدادات العالمية من الحبوب للعام الرابع على التوالي.

وتشكل زيادة تكاليف الشحن ضغطاً إضافياً على السوق. فمنذ نوفمبر، أجبرت الهجمات في البحر الأحمر السفن التي تسافر بين آسيا وأوروبا على اتخاذ طريق أطول حول رأس الرجاء الصالح، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، مما يزيد من الضغوط على شركات التحميص.

وقالت آنا مانز، رئيسة القسم المالي في شركة نستله إن ((تكاليف المدخلات من القهوة والكاكاو من شأنها أن تضع ضغطاً على الهوامش الربحية لشركة الأغذية العملاقة في الأشهر الستة المقبلة)).

ويتم تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ففي إيطاليا، لم يعد بإمكان رواد المقاهي الاستمتاع بقهوتهم الصباحية من الإسبريسو مقابل 1 يورو، حيث ارتفع متوسط السعر في جميع مدن البلاد بنسبة 15% منذ عام 2021 وبلغ 1.20 يورو هذا العام، وفقاً لمجموعة المستهلكين ((أسوتينتي)).

وقد يلاحظ المستهلكون أيضاً تغيراً في المذاق، فعندما بدأت أسعار الأرابيكا في الارتفاع، من منتصف عام 2021 حتى بداية عام 2023، وكانت إمدادات روبوستا وفيرة، بدأت شركات التحميص في إضافة المزيد من الحبوب الأرخص إلى خلطاتها، حسبما يوضح تشارلز هارت، كبير محللي السلع الأساسية في ((بي إم أي))، لكن ذلك أدى بدوره إلى استنزاف المخزونات في فيتنام والبرازيل، وبالتالي مهد الطريق لزيادة أسعار القهوة في عام 2024.

والآن، في مواجهة ارتفاع التكاليف لكل من أنواع الحبوب، تحاول شركات التحميص حماية هوامش ربحها المتضائلة، من خلال الحصول على حبوب أرابيكا من منتجين أرخص، خصوصاً البرازيل، وإضافة المزيد من أنواع الحبوب الأرخص إلى خلطاتها.

وقالت جودي غانيس، المحللة المخضرمة في صناعة القهوة: ((عادة ما يكون الفارق بين نيويورك [أرابيكا] ولندن [روبوستا] محدوداً عندما تكون الأسعار منخفضة، أما الآن، ومع ارتفاع الأسعار، فإن شركات التحميص تدمج المزيد من الحبوب منخفضة الجودة، ومعظمها من البرازيل)).

وقال ستيف بتلر، المؤسس المشارك لشركة تشاي، إنه على الرغم من الزيادات المطردة في الأسعار إلا أن سوق القهوة لا تزال أكثر استقراراً وأقل تقلباً مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي شهدتها سوق الكاكاو في وقت سابق من هذا العام. وأضاف إن أسعار المكون الرئيسي المستخدم في صنع الشوكولاتة قد ارتفعت، مما أدى إلى تقلبات شديدة في السوق مع اندفاع صناديق التحوط والمضاربين الآخرين للخروج من الرهانات الخاسرة.

وفي حين لم تشهد القهوة حتى الآن تقلبات مماثلة، فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى اشتعال معركة بين المتداولين الذين استثمروا في العقود قصيرة الأجل في نهاية يونيو أو أوائل يوليو، عندما انخفضت السوق، وأولئك الذين راهنوا على استمرار ارتفاع الأسعار.