صانعو السياسات النقدية يغادرون جاكسون هول بتفاؤل حذر

على خلفية سلسلة جبال تيتون الآسرة، بدا ما اعتبره كثيرون مستحيلاً في متناول أيدي كبار محافظي البنوك المركزية، الذين سافروا إلى ولاية وايومنغ لحضور جاكسون هول.ففي أعقاب أشد صدمة تضخمية منذ أربعة عقود، كان الأمل يحدو الحاضرين في المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي باقترابهم من التغلب على الصعاب، وتحقيق هبوط ناعم للاقتصاد العالمي.

وانتقد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ونظيره في الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، المخاوف إزاء ضرورة التضحية بالنمو لتحقيق أهداف التضخم. ومع بدء خفض تكاليف الاقتراض، أشار كلاهما إلى أنهما لا يزالان على المسار الصحيح لتجنب الركود.

وقد شارك خبراء الاقتصاد الحاضرون هذا التفاؤل. وقالت هيذر بوشي، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي جو بايدن، لصحيفة فاينانشال تايمز: ((رغم أن لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستحمله الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن البيانات تشير إلى تواصل تراجع البطالة واستمرار القوة الاقتصادية)).

على العكس من ذلك قبل عامين، فقد كانت التوقعات قاتمة، حيث كان من المتوقع أن تؤدي الزيادة الحادة في أسعار الفائدة اللازمة لكبح أسوأ موجة تضخم في الاقتصادات المتقدمة منذ الثمانينيات إلى حدوث ركود مؤلم يكلف الملايين وظائفهم.

وخلال تلك الفترة، حذّر صناع السياسات من أن التعامل مع هذا الوضع الاقتصادي كان الأشد صعوبة في التاريخ الحديث. لكن الأشهر الاثني عشر الماضي غيرت قواعد اللعبة. فقد شهدت معدلات التضخم انخفاضاً حاداً في النصف الثاني من عام 2023، إلى ما دون ذروتها في عام 2022، ويبدو الآن أنها على المسار الصحيح صوب تحقيق أهداف البنوك المركزية البالغة 2%. واستطاعت بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، تحقيق هذا الهدف بالفعل.

وطوال هذه الفترة، ظلت أسواق العمل تقف على أرض صلبة. وعلى الرغم من ذلك، يدرك المسؤولون التحديات المقبلة، خاصة بالنسبة لتحديد الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة. فقد تحركت الأسواق لتعكس توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض، مما ساعد على تخفيف أسعار الفائدة على الرهن العقاري وغيرها من الخدمات المالية، إلا أن البنوك المركزية لا تزال بحاجة إلى متابعة خططها جيداً.

موجة الاضطرابات بالأسواق في أوائل أغسطس، التي جاءت نتيجة بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة، والمنحى المتشدد المفاجئ من بنك اليابان، سلطت الضوء على القلق المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية.

وخلال مقابلة مع ((فاينانشال تايمز))، حذّر بيير أوليفييه جورينشاس، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، من أن موجة بيع الأسهم في أوائل أغسطس كانت بمثابة ((لمحة مبكرة)) لاحتمالية ((العزوف عن المجازفة))، خاصة إذا أدى التباطؤ المستمر في النمو إلى ركود أشد. وقال ((سنشهد حدوث بعض التقلبات لأن الأسواق بحاجة إلى التكيف مع مرحلة جديدة من دورة تراجع التضخم، والتي تنطوي على تطبيع السياسة النقدية)).

وأيد جورينشاس التحول الذي اتخذته البنوك المركزية، ووصفه بأنه ((القرار الصحيح)). وأضاف: ((من حيث المبدأ، يمكن أن يفيد هذا التيسير النمو العالمي من خلال المساعدة في استقرار النشاط الاقتصادي))، مشيراً إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة ستستفيد على نحو خاص من ضعف الدولار، والذي من المرجح أن يكون بسبب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وخلال هذا الصيف، قرر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع خفضها بقدر أكبر خلال الأشهر المقبلة. ومن المقرر أن يحذو الاحتياطي الفيدرالي حذوهم في سبتمبر المقبل، كما أشار باول يوم الجمعة. وسيعقد هذا الاجتماع قبل 6 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تخيم نتائجها بشدة على أكبر اقتصاد في العالم.

وتشير حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى استغرقت وقتاً طويلاً لبدء خفض أسعار الفائدة إلى ضخامة مشكلة التضخم التي لاحقتهم طوال السنوات الثلاث الماضية.

وفي البداية، كان يُنظر إلى التضخم باعتباره محنة ((مؤقتة وقصيرة الأمد))، لكنه سرعان ما تحول إلى مشكلة خطيرة ومستمرة بالنسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وكان الطريق إلى تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% مليئاً بالمطبات، وتفاقم الوضع بسبب الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وحتى بداية العام، تسببت عودة ضغوط الأسعار دون سابق إنذار في إثارة قلق المسؤولين الأمريكيين.

ولطالما انشغلت البنوك المركزية بمخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، ما قد يبقي معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف، أو الأسوأ من ذلك، أن تتفاقم من جديد عندما تصبح توقعات ارتفاع الأسعار أمراً مسلماً به. ولكن ما زالوا غير مستعدين تماماً لإعلان نهاية أشد موجة من ضغوط الأسعار لجيل كامل.

ويوم الجمعة، كرر أندرو بيلي تأكيده على اتخاذ نهج حذر في خفض أسعار الفائدة، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيحافظ على موقفه في سبتمبر قبل خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في نوفمبر.وحذّر كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، من أن هدف التضخم ((لم يتحقق بعد)). كما يدعم المسؤولون الأمريكيون خفض الفائدة تدريجياً، لكنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام اتخاذ تدابير أكثر صارمة إذا لزم الأمر.

وبعد رفع تكاليف الاقتراض في وقت متأخر للغاية لاحتواء التضخم، بات صانعو السياسات النقدية مدركين لخطورة المضي ببطء شديد خلال المرحلة المقبلة. وقال أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، لصحيفة فايننشال تايمز: ((أشعر بالقلق لأننا عند أشد نقطة تضييق وصلنا إليها في هذه الدورة بأكملها)).

مشيراً إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم ارتفعت مع تراجع ضغوط الأسعار، ظلت تكاليف الاقتراض الاسمية في الولايات المتحدة كما هي لأكثر من عام. وأوضح: ((لا تريد الحفاظ على هذه التدابير الصارمة إلا لسبب وجيه، إذا كنت تخشى فورة النشاط الاقتصادي، وهذا ليس ما يبدو عليه الأمر)).

وتعتقد سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، وجود مسار واضح لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% دون التسبب في ((تباطؤ غير ضروري))، لكنها أقرت بأن أكبر اقتصاد في العالم قد يواجه مخاطر. وقالت كولينز لصحيفة فاينانشال تايمز: ((إننا نتعامل بواقعية حيال ذلك.. وبالنسبة لنا التواضع ليس صفة سيئة بالمرة)).