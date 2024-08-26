«صناعة الخصوبة» تجتذب صناديق الأسهم الخاصة

أصبحت صناعة زيادة الخصوبة مجالاً متزايد الأهمية يجذب صناديق الأسهم الخاصة. وتتلقى كبرى الشركات في هذا القطاع، مثل ((كير فيرتيليتي)) البريطانية و((جينرالايف)) الأوروبية و((ثيرامكس))، دعماً مالياً من جهات راعية مثل ((نورديك كابيتال)) و((كيه كيه آر)) وتحالف ((باي آند كارلايل)).

ولا عجب في ذلك، فهذه الصناعة مجزأة إلى حد كبير، وتجمع بين المرن مع ارتفاع حجم النشاط والنمو القوي. ومن خلال دمج العيادات المشتراة من الأطباء المتقاعدين الساعين إلى تصفية حساباتهم أو العيادات الصغيرة، تزيد الأسهم الخاصة حجم الصناعة، مع دعمها بالتسويق الجاذب للانتباه ونشر المعرفة.

ويبدو أن نمو القطاع بات مضموناً مع الاتجاه المتنامي للأفراد إلى تكوين الأسر في سن متأخرة. فبعد نصف قرن من ولادة أول ((طفل أنابيب))، يمثل التلقيح الصناعي 2.5% من عمليات التوليد في الولايات المتحدة، وذلك وفقاً للجمعية الأمريكية للطب الإنجابي. وفي الصين، تشير بيانات شركة ((جينكسين فيرتيليتي)) إلى أن واحداً من كل 5 أطفال ولد بمساعدة طبية.

ويبدو أن النتائج مشجعة ليس فقط بالنسبة للمستثمرين. فقد توصل بحث مستقل أجراه الأكاديميان أمبر لا فورجيا وجوليا بودنز، إلى أن معدلات نجاح التلقيح الصناعي ارتفعت بنسبة 13.6% نتيجة للاستحواذات من قبل مجموعات الخصوبة. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل حالات تعدد الأجنة، التي تنطوي على أخطار أكبر.

ويشيران إلى أن هذا قد يُعزى إلى مزايا مشاركة أفضل الممارسات وزيادة الإمكانات المالية. لكن استحواذ صندوق الأسهم الخاصة على مجموعات الرعاية الصحية مثل دور الرعاية، غالباً ما يؤدي إلى زيادة الرسوم وانخفاض عام في الجودة. وقد يكون أحد الأسباب المحتملة هو طبيعة قاعدة العملاء: الأفراد الأكثر صحة وثراء نسبياً وليس الأكثر ضعفاً أو المرضى أو كبار السن.

وثمّة حفنة من الشركات الناشئة المليارية ((اليونيكورن)) في هذا القطاع، مثل عيادات ((مافين آند كايندبودي))، وشركة الفحوص التشخيصية ((بيليون تو ون)). كما أن شركة ((كاروت فيرتيليتي))، مقدم الخدمات الصحية، من ضمن الشركات التي في طريقها لتصبح شركة يونيكورن. ومع ذلك، وعلى غرار القطاعات الأخرى، فإن الاتجاه هو البقاء في القطاع الخاص لفترة أطول، وهي ميزة يمنحها رأس المال المغامر الوفير وحتى المستثمرون المشاهير.

لكن فرص الانسحاب متفاوتة، فقد بيعت شركة كير فيرتيليتي، وجينرالايف (التي اشترت عيادة أخرى تحت إدارة ((كيه كيه آر)) تُدعى ليفيو)، وشركة ثيرامكس لصناعة الأدوية، مرة واحدة على الأقل. وأدرجت شركة فيرتوس هيلث في السوق الأسترالية عام 2013، لكنها عادت إلى أيدي القطاع الخاص بعد 9 سنوات، بسعر أعلى بنحو الثلث فقط من سعر الطرح العام الأولي. ومن خلال الاستحواذ على العيادات ودمجها، فضلاً عن فتح عيادات خاصة جديدة، أصبح الداعمون الماليون هم المشترين التجاريين.

ويشير ذلك إلى أن الأسواق العامة لم تبدِ انفتاحاً كبيراً. فقد طُرحت شركة ((بروجيني))، وهي شركة تقدم خدمات الخصوبة، للاكتتاب العام في عام 2019 بسعر أقل من النطاق السعري المتوقع، ومنذ ذلك الحين تخلفت عن السوق عموماً. أما أسهم شركة جينكسين فيرتيليتي المدرجة في هونغ كونغ، فتقر بوجود ((عقبات وصعوبات))، ولا تزيد قيمتها عن ربع سعر طرحها الأولي. وهكذا، يبدو أن الأسهم الخاصة ستواصل كونها أرض التكاثر الخصبة الرئيسة للقطاع.