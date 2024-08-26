20 % حصة الدول العربية من تجارة الإمارات الخارجية في النصف الأول

كشفت وزارة الاقتصاد عن أن حصة الدول العربية من تجارة الإمارات الخارجية بلغت نسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024 بما يعادل نحو 280 مليار درهم من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للدولة، والتي بلغت نحو 1.4 تريليون درهم، مؤكدة على استمرار تمركز الإمارات في قلب التجارة الدولية بما تملكه من مقومات تجعلها من الممرات الرئيسة لتبادل السلع بين الشرق والغرب.

وتفصيلاً، قال جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد في تصريحات خاصة لـ ((البيان)): تؤكد الأرقام غير المسبوقة لتجارة الإمارات غير النفطية خلال النصف الأول 2024 باقترابها من 1.4 تريليون درهم، ريادة الدولة باعتبارها أحد أهم أقطاب التجارة الخارجية على الصعيد العالمي، وتميزها إقليمياً.

فبعد أن أشار تقرير منظمة التجارة العالمية بتبوؤ الإمارات خلال العام 2023 المرتبة الــ 14 في صادرات السلع عالمياً، والــ 16 في واردات السلع، تأتي هذه الأرقام لتؤكد استمرارية الدولة في تواجدها ضمن الأسواق الـــ 20 الأهم في تجارة العالم.

وأضاف الكيت ((فيما تشير التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، ومنها الأونكتاد أن النمو العالمي خلال الربع الأول والربع الثاني 2024 لا يزيد على 1.5%، نجد أن الإمارات قد حققت نمواً بنسبة بلغت 11.2% في تجارتها من السلع غير النفطية، كما ارتفعت نسبة النمو إلى 25% في صادرات السلع غير النفطية، وبنحو 3% لإعادة التصدير، و11.3% في الواردات)).

وتابع الكيت ((وقد أدى ارتفاع ونمو الصادرات إلى اقتراب مساهمتها أكثر فأكثر من 20% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية وبحدود 25% لإعادة التصدير، وذلك بسبب النمو الكبير في الصادرات غير النفطية، وكذلك استمرار تمركز الدولة في حركة وقلب التجارة الدولية بما تملكه من مقومات تجعلها من الممرات الرئيسة في تبادل السلع بين الشرق والغرب)).

وأفاد الكيت أن البنية التحتية واللوجستية والتشريعية المتطورة ورسم خطوط تجارة بحرية وشحن جديدة من خلال الدور الحيوي لكل من شركة موانئ أبوظبي، وشركة موانئ دبي العالمية، وتوسع خطوط شركات الطيران الوطنية للشحن في مختلف دول العالم، وكلها تعد عوامل تسهم في إيجاد طرق تجارية جديدة وتخفض تكلفة التجارة مع الدول الأخرى، الأمر الذي سيسهم كذلك في تعزيز تجارة الدولة الخارجية.

وأكد الكيت على النهج الاستباقي للانفتاح التجاري على المستوى الخليجي والمستوى الثنائي، حيث إذا نظرنا على صعيد الاتفاقات الثنائية فإنه بالفعل دخلت 6 اتفاقيات للشراكة الاقتصادية حيز النفاذ، وهناك دول أخرى تم الانتهاء من المفاوضات معها والتوقيع النهائي وبانتظار استكمال الإجراءات القانونية بين كلا الطرفين والدول التي ما زال التفاوض معها من الدول المتبقية.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية إلى أن تجارة الإمارات غير النفطية تتركز بنسبة 40.5% مع الدول الآسيوية غير العربية، 20.8% مع الدول العربية، و14.7% مع الدول الأوروبية، و10.3% مع دول أفريقيا غير العربية، ومع الأمريكيتين بنسبة 7.5%، وبنسبة 6.3% مع استراليا ونيوزيلندا والدول المحيطة والجزر، وغيرها غير المصنفة.

وبالنسبة للصادرات غير النفطية للإمارات فإنها تتركز بما نسبته 41.3% للدول الآسيوية غير العربية، و34.8% للدول العربية، و12.6% للدول الأوروبية و4.3% للدول الأفريقية غير العربية وللأمريكية 3.7%.