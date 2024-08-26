اليونان أكبر المتخلفين عن سداد الديون ولبنان خامساً

تصدرت اليونان أكبر حالات التخلف عن سداد الديون السيادية في العصر الحديث، وبالتحديد بين عامي 1983 و2022، استناداً إلى بيانات من وكالة موديز والبنك الدولي، إذ تعتبر حالة التخلف عن السداد التي شهدتها اليونان بقيمة 264.2 مليار دولار في عام 2012 الأكبر على الإطلاق، والتي حدثت عندما كانت البلاد تعاني الركود للعام الخامس على التوالي، وتخلفت اليونان مرة أخرى بعد تسعة أشهر فقط؛ ما جعلها رابع أكبر حالة تخلف على مر التاريخ.

وقبل الانهيار، سجلت اليونان عجزاً كبيراً على الرغم من كونها واحدة من أسرع الدول نمواً في أوروبا، علاوة على ذلك، في عام 2009، كشف رئيس الوزراء المنتخب حديثاً أن البلاد كانت مدينة بمقدار 410 مليارات دولار، وهذا أكثر بكثير من التقديرات السابقة.

وفي المركز الثاني، فشلت الأرجنتين في سداد فوائد ديونها الأجنبية التي بلغت قيمتها 82.3 مليار دولار في عام 2001، مثل اليونان، وتعد الأرجنتين من المكررين في التخلف عن السداد، حيث تخلفت عن سداد ديونها عدة مرات منذ استقلالها في عام 1816، واليوم، تعد الأرجنتين أكبر مدين لصندوق النقد الدولي.

وفي المركز الثالث حلت روسيا، حيث تخلفت عن سداد ديون بقيمة 72.7 مليار دولار في عام 1998، تزامناً مع أزمة عملة أدت إلى محو أكثر من ثلثي قيمة الروبل في غضون أسابيع قليلة، وفي ذلك العام، تخلفت عدة دول أخرى مثل فنزويلا وباكستان وأوكرانيا عن سداد ديونها بعد أن أدت الأزمة المالية الآسيوية في عام 1997 إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية

فيما جاء في المركز الخامس لبنان، حيث تخلف عن سداد ديون بقيمة 31.3 مليار دولار في العام 2023.وجاء لبنان في المرتبة الخامسة بعد تخلفه عن سداد سندات اليوروبوندز في مارس 2020، وبلغت قيمة ديون لبنان التي تخلف عن دفعها 31.3 مليار دولار.