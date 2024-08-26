Tuesday, 27 August 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تغيرات بارزة في فريق الإدارة العليا لـ«شوبا العقارية»

8/26/2024 7:31:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((شوبا العقارية))، عن تغيرات بارزة على صعيد فريقها الإداري. وفي هذا الإطار، سيتنحى بي. إن. سي. مينون عن منصبه كرئيس مجلس الإدارة، ليبقى كمؤسس لمجموعة شوبا.واعتباراً من 18 نوفمبر 2024، سيتولى رافي مينون، وهو أحد قادة الصناعة المرموقين ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات كرئيس شريك لمجموعة شوبا، منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال بي.إن.سي. مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: ((استطعت، طوال فترة عملي كرئيس مجلس الإدارة، استمداد الإلهام من التفاني والإبداع اللذين أظهرهما فريق العمل، الذي دفع بدوره الشركة نحو آفاق جديدة. وأؤكد التزامي الثابت بدعم طموحات شوبا العقارية وثقتي الكبيرة بكل من رافي مينون وفرانسيس آلفرد، وقدرتهما على تطوير الشركة وإرساء معايير جديدة للتقدم والابتكار)).

وتخرج رافي مينون مع مرتبة شرف من قسم الهندسة المدنية بجامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية، وساهم على مدى عقدين من الزمن في نجاح مجموعة، إذ عمل منذ انضمامه إلى شركة ((شوبا المحدودة)) في الهند في يونيو 2004، على تطوير الرؤية الاستراتيجية للشركة وتعزيز الابتكار.وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة ((مجموعة شوبا)): ((يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا، وها أنا اليوم أؤكّد التزامي الراسخ بالمحافظة على هذا الموروث وتطويره)).

MENAFN26082024000110011019ID1108603451

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث