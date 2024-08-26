تغيرات بارزة في فريق الإدارة العليا لـ«شوبا العقارية»

أعلنت ((شوبا العقارية))، عن تغيرات بارزة على صعيد فريقها الإداري. وفي هذا الإطار، سيتنحى بي. إن. سي. مينون عن منصبه كرئيس مجلس الإدارة، ليبقى كمؤسس لمجموعة شوبا.واعتباراً من 18 نوفمبر 2024، سيتولى رافي مينون، وهو أحد قادة الصناعة المرموقين ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات كرئيس شريك لمجموعة شوبا، منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال بي.إن.سي. مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: ((استطعت، طوال فترة عملي كرئيس مجلس الإدارة، استمداد الإلهام من التفاني والإبداع اللذين أظهرهما فريق العمل، الذي دفع بدوره الشركة نحو آفاق جديدة. وأؤكد التزامي الثابت بدعم طموحات شوبا العقارية وثقتي الكبيرة بكل من رافي مينون وفرانسيس آلفرد، وقدرتهما على تطوير الشركة وإرساء معايير جديدة للتقدم والابتكار)).

وتخرج رافي مينون مع مرتبة شرف من قسم الهندسة المدنية بجامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية، وساهم على مدى عقدين من الزمن في نجاح مجموعة، إذ عمل منذ انضمامه إلى شركة ((شوبا المحدودة)) في الهند في يونيو 2004، على تطوير الرؤية الاستراتيجية للشركة وتعزيز الابتكار.وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة ((مجموعة شوبا)): ((يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا، وها أنا اليوم أؤكّد التزامي الراسخ بالمحافظة على هذا الموروث وتطويره)).