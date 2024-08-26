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ملتقى الشارقة الدولي للراوي الـ 24 ينطلق 18 سبتمبر

8/26/2024 7:31:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظم معهد الشارقة للتراث مؤتمراً صحافياً أمس، في مقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد، كشف خلاله الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عن فعاليات النسخة الـ 24 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي ينطلق من 18 حتى 22 سبتمبر المقبل، تحت شعار ((حكايات الطيور))، وبمشاركة ما يزيد على 145 راوياً وخبيراً وباحثاً من أكثر من 32 دولة.

حيث يمثل الملتقى منصة لاستعراض ثراء وتنوع الثقافة الشعبية وأهمية التراث الشفهي في حفظ الهوية الوطنية والثقافية. وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة الدولي للراوي:

((في كل عام يتجدد اللقاء بالرواة ومعارفهم الشعبية القيمة، في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، الذي أصبح قبلة يؤمها حملة التراث الشعبي من كل حدب وصوب)). وأوضح أن ضيف شرف الملتقى هذا العام هي الجمهورية الإسلامية الموريتانية (بلاد شنقيط)، نظراً لما تتمتع به من رصيد كبير وغني بالتقاليد المروية والمكتوبة.

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