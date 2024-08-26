«دبي للكتابة» يطلق أولى ورش «كتابة الرواية» في الأردن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى المبادرات الرائدة لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن إطلاق أولى ورش ((كتابة الرواية)) في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي ستتواصل لمدة أربعة أشهر في مقر مؤسَّسة عبدالحميد شومان في عمَّان، تحت إشراف الدكتورة شهلا العجيلي، الكاتبة والأكاديمية المتخصصة في الأدب العربي.
وتعد هذه الورشة أولى الورش التي تُعنى بشؤون الأدب والكتابة العربية التي ينظِّمها برنامج دبي الدولي للكتابة في الأردن، وتهدف إلى تزويد الشباب الموهوب بالمهارات الأدبية وتعليمهم أُسس الكتابة الروائية والكتابة الإبداعية.
وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: ((يسرنا أن تسهم مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في إثراء الحراك المعرفي والأدبي لدى شرائح المجتمع الأردني، ولاسيما فئاته الشابة، من خلال ورشة ((كتابة الرواية)) التي تستهدف المواهب الأدبية والروائية الشبابية وتسعى لتنمية مهاراتهم الكتابية)).
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