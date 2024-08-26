«مستقبل الماضي» في دبي.. لوحات في حوار بين العصور

ينطلق في دبي ((مستقبل الماضي))، الذي يقدم أعمال المعاصر المرموق ماغنوس غوين، وذلك في ((مستاريا غاليري)) بدبي من 26 سبتمبر حتى 16 أكتوبر المقبل.ويأخذ المعرض الزوار في رحلة لاستكشاف التوازن الدقيق بين التاريخ والحداثة، والذي يعكسه الفنان ماغنوس من خلال إبداعاته الفريدة في لوحاته.

ويعرض ((مستقبل الماضي)) النهج البصري للفنان ماغنوس غوين في الفن، حيث يستعرض الروابط بين الأساليب التقليدية والمعاصرة. ويجمع الفنان في أعماله عناصر متناقضة جنباً إلى جنب، ويمزج بين القطع الكلاسيكية الخالدة والجماليات المستقبلية لخلق حوار بين العصور المختلفة.

ويتميز ماغنوس غوين، الفنان المولود في لندن بأسلوبه الفريد، حيث يمزج بين تأثيرات فن الشارع وثقافة البوب مع تقنيات الفنون الجميلة. وتعيد أعماله تصور الرموز والمواضيع من فترتي عصر النهضة والباروك، لتقدم منظوراً مبتكراً يتحدى النظريات التقليدية للجمال. ويشجع فنه المشاهدين على اكتشاف الجمال في أماكن غير متوقعة.

حيث غالباً ما يحول الصور المألوفة إلى شيء جديد تماماً. ويُبرز المعرض قدرة ماغنوس غوين على إعادة تفسير الزخارف التقليدية من خلال رؤية معاصرة، ليقدم للمشاهدين مزيجاً فريداً وممتعاً من الموضوعات المألوفة التي تم تحويلها إلى شكل مبتكر، كما تعكس أعمال الفنان العلاقة المتطورة بين الزمن والإحساس.

ومن بين الأعمال التي يحتضنها المعرض لوحة ((أنا وأنت الأرض)) المستوحاة من فكرة توسع القلب خارج حدوده، والتي ترمز إلى النمو والعمق العاطفي. ولوحة أخرى بارزة باسم ((صباح ما بعد الليلة الماضية))، والتي تقوم بتحديث مشاهد قديمة من خلال دمج عناصر معاصرة، مما يخلق تباينات غير متوقعة بين السكون والحياة.

كما تدعو هذه اللوحة المشاهدين للتعمق في آثار الحدث، وتلعب على التركيز والحركة، وتشجع العين على التحول المستمر واكتشاف الأشياء المختلفة والجديدة.وينقلنا معرض ماغنوس غوين ((مستقبل الماضي)) في مستاريا غاليري عبر الزمن، متحدياً فكرة ما كان، وما هو كائن، وما يمكن أن يكون، مما يجعل هذا المعرض من أبرز الأحداث في مشهد الفن النابض بالحياة في دبي.