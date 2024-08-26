20 فعالية مبتكرة لـ«مدارس الحياة» خلال سبتمبر

بتشكيلة متنوعة من الورش التعليمية والأنشطة التفاعلية، تعود ((مدارس الحياة)) في سبتمبر المقبل إلى مكتبات دبي العامة لتقدم 20 فعالية، تحت شعار ((وتبدأ الرحلة من جديد))، وتهدف هذه المبادرة التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) إلى تهيئة بيئة إبداعية تساهم في تحفيز أفراد المجتمع على تبادل الأفكار والمعرفة، وتعزيز قدراتهم وتمكينهم من صقل مواهبهم.

وستشهد ((مدارس الحياة)) التي تعود بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي 2024-2025، استحداث مجموعة جديدة من الأندية المبتكرة، التي تضم ((التنمية الأسرية)) و((الصحة والتغذية))، و((القصص المصورة)) و((المهن)) إلى جانب أندية ((السينما)) و((الفن)) و((الكتاب)) و((الشطرنج))، وستقدم من خلالها أكثر من 20 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تركز على تطوير المهارات الحياتية والإبداعية لكافة فئات المجتمع، وتدريبهم على فنون التواصل الفعال وإدارة الوقت وآداب السلوك وتعزيز الثقة بالنفس، وغيرها.

وسيكون رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع ورشة ((تحديد الأهداف وإدارة الوقت)) التي تقدمها نورا العباسي، والتي ستطل أيضاً عبر ورشة ((فن التأثير الفعال والتواصل مع الأبناء))، حيث تبين فيها تأثير الكلمات ولغة الجسد في تشكيل الأفكار والسلوكيات.

وضمن أنشطة ((نادي الفن)) سيتولى خبراء استوديو ((ميداف)) الإبداعي تقديم تشكيلة من ورش العمل الفنية التي سيدربون فيها زوار مكتبة الصفا للفنون والتصميم على تقنيات الرسم على المرآة، والزجاج والأواني الفخارية، والنحت البارز من الورق المقوى.

في حين يتضمن ((نادي الصحة والتغذية)) سلسلة من ورش العمل التي ستقدمها كل من ندى مراد، والدكتورة ثريا التميمي، والدكتورة رونزا غازي في مكتبتيْ الصفا للفنون والتصميم وأم سقيم العامة، ويركزن فيها على طرق إعداد وجبات صحية وخفيفة تمنح الأطفال ما يحتاجونه من طاقة خلال يومهم الدراسي.

في المقابل، ستشهد مكتبة المنخول العامة فعاليات ((نادي السينما)) التي يشرف عليها توما بيطار الذي سيقوم بتدريب المشاركين على أساليب إنشاء محتوى مصور جذاب، كما سيتعرفون عبر ورشة ((مدخل إلى تحرير الفيديو)) على أدوات وتقنيات تحرير الفيديوهات.