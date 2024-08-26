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متحف القبو الأخضر الألماني يعرض مجوهرات بعد استعادتها من اللصوص

8/26/2024 7:31:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يعرض متحف القبو الأخضر الألماني قطعاً ومجوهرات بعد استعادتها من اللصوص في ديسمبر 2022.وبعد نحو خمس سنوات على إحدى أكثر عمليات السرقة الأثرية جرأة في تاريخ ألمانيا، أعيدت مجوهرات متنوعة لا تقدر بثمن، إلى المتحف في دريسدن عقب تحقيق شرطي مطول.

والقطع المستعادة تعرض على الجمهور العام بتذاكر محدودة تطرح على موقع المتحف. وخلال عملية اقتحام للمتحف المقام في القصر الملكي الشهير في نوفمبر 2019، سرق اللصوص 21 قطعة من المجوهرات الفخمة.

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