«ديدبول أند وولفرين» يستعيد صدارة شباك التذاكر

استعاد ((ديدبول أند وولفرين))، وهو عمل كوميدي من عالم مارفل للأبطال الخارقين وإنتاج ديزني، صدارة شباك التذاكر في صالات السينما الأمريكية الشمالية، بعدما حقق إيرادات تناهز 18,3 مليون دولار، على ما ذكرت شركة ((إكزبيتر ريليشنز)) المتخصصة.

وتصدّر الفيلم الذي يؤدي بطولته النجمان رايان رينولدز وهيو جاكمان، شباك التذاكر لأربع من أصل خمس عطلات نهاية أسبوع عُرض فيها، حاصداً إيرادات طائلة بلغت 577,2 مليون دولار محلياً و634 مليون دولار دولياً.

وتراجع فيلم الرعب الخيالي العلمي ((إيليين: رومولوس)) من إنتاج استوديوهات ((توينتيث سنتشري)) وإخراج فيدي ألفاريز من الأوروغواي، إلى المركز الثاني، محققاً 16,2 مليون دولار للفترة من الجمعة إلى الأحد، بعدما تصدر شباك التذاكر في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ويشكّل ((إيليين: رومولوس)) الفيلم التاسع ضمن سلسلة بدأت في العام 1979 مع فيلم بعنوان ((إيليين)) للمخرج البريطاني ريدلي سكوت. وفي المركز الثالث، حل فيلم ((إت إندز ويذ آس))، حاصداً 11,9 مليون دولار على شباك التذاكر.