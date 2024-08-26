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«موليوود».. نجاح سينمائي بعيداً عن بوليوود

8/26/2024 7:31:01 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تشهد مدينة ماليغاون التي تبعد ساعات بالسيارة عن عاصمة الترفيه الهندية بومباي، صعود مواهب سينمائية يحقق أصحابها نجاحات بعيداً عن بريق بوليوود. وأطلق عليها الإعلام الهندي اسم ((موليوود)). ومن بين هؤلاء الشيخ ناصر، وهو مخرج سينمائي مستقل متحدر من هذه المدينة الواقعة في ولاية ماهاراشترا التي تبعد حوالي 180 كيلومتراً شمال بومباي.

ويقول الشيخ ناصر إنّ ((السينما كانت وستبقى دائماً ملاذنا من الحياة اليومية ومشقّاتها)). وقد تعرّف عمّال المصانع في هذه المدينة التي تسكنها الطبقة العاملة إلى أفلام الشيخ ناصر في غرف مظلمة، يتم فيها عرض كلاسيكيات بوليوود العظيمة عبر شاشات تلفزيون، مع تكاليف دخول أقل بكثير من سعر بطاقات دور السينما التقليدية. وأصبح الشيخ ناصر المتحدر من ماليغاون، معروفا بفضل فيلم ((ماليغاون كا سوبرمان)) الصادر عام 2008 والذي يتناول قصة بطل خارق يكافح التدخين.

وبعيداً عن الإنتاجات الكبيرة وبريق بوليوود، تعيّن على الشيخ ناصر أن يعتمد على إمكاناته الذاتية لإنجاز هذا الفيلم، فاستخدم دراجات هوائية لتصوير اللقطات المتحركة واستعان بعربات لتكون بمثابة رافعات لحمل الكاميرات. وقد مهّد فيلمه الرائد في تاريخ المدينة السينمائي، الطريق لهذه السينما التي تُنتَج الأعمال فيها بميزانيات صغيرة.

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