«موليوود».. نجاح سينمائي بعيداً عن بوليوود

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشهد مدينة ماليغاون التي تبعد ساعات بالسيارة عن عاصمة الترفيه الهندية بومباي، صعود مواهب سينمائية يحقق أصحابها نجاحات بعيداً عن بريق بوليوود. وأطلق عليها الإعلام الهندي اسم ((موليوود)). ومن بين هؤلاء الشيخ ناصر، وهو مخرج سينمائي مستقل متحدر من هذه المدينة الواقعة في ولاية ماهاراشترا التي تبعد حوالي 180 كيلومتراً شمال بومباي.
ويقول الشيخ ناصر إنّ ((السينما كانت وستبقى دائماً ملاذنا من الحياة اليومية ومشقّاتها)). وقد تعرّف عمّال المصانع في هذه المدينة التي تسكنها الطبقة العاملة إلى أفلام الشيخ ناصر في غرف مظلمة، يتم فيها عرض كلاسيكيات بوليوود العظيمة عبر شاشات تلفزيون، مع تكاليف دخول أقل بكثير من سعر بطاقات دور السينما التقليدية. وأصبح الشيخ ناصر المتحدر من ماليغاون، معروفا بفضل فيلم ((ماليغاون كا سوبرمان)) الصادر عام 2008 والذي يتناول قصة بطل خارق يكافح التدخين.
وبعيداً عن الإنتاجات الكبيرة وبريق بوليوود، تعيّن على الشيخ ناصر أن يعتمد على إمكاناته الذاتية لإنجاز هذا الفيلم، فاستخدم دراجات هوائية لتصوير اللقطات المتحركة واستعان بعربات لتكون بمثابة رافعات لحمل الكاميرات. وقد مهّد فيلمه الرائد في تاريخ المدينة السينمائي، الطريق لهذه السينما التي تُنتَج الأعمال فيها بميزانيات صغيرة.
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