دبي في سبتمبر.. عروض وحفلات فنية لنجوم عرب وعالميين

حكايات الفرح والإبداع لا تنتهي في دبي، فلا يمر يوم إلا وتستضيف الإمارة حفلاً أو عرضاً فنياً، يقدمه نجم عربي أو عالمي على أرض المدينة، التي عودت سكانها وزوارها على كل جديد ومبتكر، موفرة لهم رحلة فنية مليئة بالأنغام، وأجواء ترفيهية فريدة، عبر ما تقدمه من أجندة حافلة بالحفلات والعروض الفنية خلال سبتمبر المقبل.

وفي السياق، تحتضن دبي حفلاً فنياً لفرقة ((باروكيا ني إدغار)) الفلبينية، يُقام على مسرح ((كوكا كولا أرينا)) 1 سبتمبر المقبل. وتنفرد هذه الفرقة بأسلوبها المميّز الذي يمزج بين موسيقى ((الروك)) الحديثة وإعادة إحياء الأغنيات الشعبية، وغالباً ما يُنظر إليها باعتبارها ((الفرقة الوطنية الفلبينية)).

سيشهد هذا الحفل أداء الفرقة مجموعة من أشهر أغنياتها المتنوّعة، من موسيقى ((الروك)) البديلة إلى موسيقى ((البوب))، ومن ((الفانك)) إلى ((الراب كور)).وتستضيف دبي أمسية مليئة بالضحك، تقدمها نجمة الكوميديا نتالي عوكر، المولودة في لبنان والمقيمة في مدينة نيويورك، وذلك على ((مسرح زعبيل))، في 8 سبتمبر المقبل.

وقدّمت نتالي العديد من العروض الناجحة، ولفتت الأنظار إليها بفضل حدّة ذكائها ومقاربتها مختلف القضايا بأسلوب مغاير. كما تميّزت بحضورها خلال مشاركتها في أعمال جمعتها بنجوم في عالم الكوميديا، مثل رامي يوسف وجاد المالح، وأبرزت موهبتها ضمن مهرجان Netflix is a Joke.

ويحيي نجم الغناء إنريكي إغليسياس في دبي حفلاً فنياً في 13 سبتمبر المقبل في ((كوكا كولا أرينا))، حيث سيؤدّي نجم الموسيقى الإسبانية أروع أغنياته.يُعتبر ((إغليسياس)) بجدارة أحد أبرز نجوم الغناء اللاتينيين والعالميين الأكثر انتشاراً، مع مبيع أكثر من 200 مليون أسطوانة له في جميع أنحاء العالم، كما تحضر أعماله الموسيقية المميّزة في جميع المناسبات. بادروا بحجز مقاعدكم مبكراً.

السيمفونية التاسعة

وتقام على مسرح ((دبي أوبرا)) في 22 سبتمبر المقبل، أمسية استثنائية، تجمع بين ((أوركسترا الأوبرا الوطنية البولندية)) و((كورس دبي فستيفال)) في أداء السيمفونية التاسعة للمؤلف الموسيقي((لودفيغ فان بيتهوفن))، احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لكتابتها. ويتولّى المايسترو ((باتريك فورنييه)) قيادة الأوركسترا في هذا العمل الرائع، الذي يشكل تحية تكريم لهذا المؤلف الموسيقي المبدع.

عمل ((بيتهوفن)) على تأليف هذه السيمفونية بين العامين 1822 و1824، وتشكل ذروة الإبداع في عالم الموسيقى الكلاسيكية الغربية، كما تُعتبر إحدى أكثر السيمفونيات شهرةً وأداءً في جميع أنحاء العالم. ويحتفي هذا العمل الموسيقيّ بإبداعات بيتهوفن وفعلها المؤثر والدائم الحضور في عالم الثقافة والتفاعل الإنسانيّ.

كارلا بروني

وتقدم النجمة كارلا بروني، المغنية وكاتبة الأغنيات الإيطالية - الفرنسية الشهيرة، حفلاً فنياً على مسرح ((دبي أوبرا)) 27 سبتمبر المقبل. وتتميّز بروني بعذوبة صوتها وموسيقى أغنياتها الحالمة، ولقد حقق ألبومها الأول Quelqu›un m›a dit شهرة عالمية واسعة.

كما تصدر المراتب الأولى للأغنيات الفرنسية على مدار 34 أسبوعاً متتالياً. وخلال عرضها المرتقب ستؤدّي بروني مجموعة من أشهر أغنياتها، ليعيش معها الجمهور أمسية لا تُنسى، حافلة بأجمل الكلمات وأروع النغمات.

عرض كوميدي

ويقدم نجم الكوميديا الهندي الشهير أتول خاطري عرضاً في دبي 28 سبتمبر المقبل. وأتول خاطري يمتلك خبرةً واسعة تزيد على 40 سنة على خشبة المسرح، مع تجارب متنوّعة جمعها خلال رحلاته، وأضاف إليها الحكمة في التعامل مع مختلف محطات الحياة.

وتحيي نجمة الغناء العربي أنغام حفلاً غنائياً لا يمكن تفويته في 27 سبتمبر المقبل على مسرح ((كوكا كولا أرينا))، حيث ستقدم أروع أغانيها القديمة والحديثة، ليعيش الجمهور أجواء ترفيهية مفعمة بسحر الموسيقى. وقد تصدرت أعمال الفنانة قائمة أفضل الأغنيات العربية لأكثر من عقدين من الزمن.

وستقدم أنغام خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغنياتها الخليجية، إلى جانب تلك التي يتفاعل معها جمهورها، مثل ((شبر ونص)) و((سيدي وصالك)) و((عمري معاك)) وغيرها.وتستضيف ((دبي أوبرا)) نجم الغناء العربي ناصيف زيتون، ليحيي حفلاً فنياً في 29 سبتمبر المقبل، حيث سيقضي الجمهور أوقاتاً ممتعة في هذه الأمسية برفقة هذا النجم الذي سيقدم باقة من أروع أغانيه.

حصل ناصيف زيتون على لقب ستار أكاديمي، ويشتهر بحضوره المميّز وبمهارته في العزف على آلتيْ العود والبيانو، وسيؤدّي أجمل أغنياته التي حققت انتشاراً واسعاً، مثل ((مش عم تزبط معي)) وغيرها الكثير.