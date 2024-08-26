المرأة الإماراتية تلهم المبدعين أعمالاً فنية

تلهم الإماراتيات العديد من الفنانين والفنانات، لإنتاج أعمال فنية متفردة تسهم في إثراء المشهد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتفي غداً، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.

وفي هذا السياق، تصنع التشكيلية نازلي عبد القادر مساحة فنية فريدة تضيء على تجربتها الشخصية ورؤيتها الفنية. وتقدم أعمالاً فنية عميقة وملهمة عن إنجازات الإماراتية وثقافة الإمارات وتراثها الغني.وباستمرارها في استكشاف مجالات الفنون البصرية وتطوير مهاراتها، تبني نازلي جسوراً من الفن والجمال تربط بين الماضي والحاضر، وبين التقاليد والتحولات الثقافية.

وتعكس إبداعاتها تفرد رحلتها الفنية وتعزز مكانتها كفنانة تشكيلية متميزة تسهم بجدارة في إثراء المشهد الفني، عبر تخصصها في رسم موضوعات من وحي البيئة الإماراتية وعن المرأة الإماراتية وأدوارها المجتمعية الاستثنائية والتي تمثل رمزاً للتفاني والإصرار على تحقيق النجاح في كل المجالات.تستمد نازلي عبد القادر إلهامها من القصص الملهمة للنساء الإماراتيات، وما يتحلين به من روح قوية وإرادة صلبة.

وأكدت نازلي أن رحلتها في مجال الفنون البصرية بدأت متأصلة بعمق في نشأتها في مدينة العين، حيث كانت محاطة بتأثيرات ومكونات، ولقد أثرت هذه الصلة والترابط المجتمعي بالمنطقة وقيم المورث والتقاليد بشكل كبير في هويتها الإنسانية ونظرتها الفنية، وقد شهدت إنجازات المرأة الإماراتية الملفتة على مر السنين، وكان هذا التطور ملهماً بالنسبة لها.

رغم تخصصها الأكاديمي في إدارة الأعمال، إلا أن شغف نازلي بالفن كان دائماً يدفعها لاستكشاف مجال الفنون الجميلة. بفضل تفانيها وتحمسها، استطاعت أن تطوع مهاراتها وتطويرها من خلال الدراسة الذاتية والتجارب المستمرة.

وبفضل هذا الجهد والعمل الشاق، نجحت نازلي في الوصول إلى مستوى يمكنها من خوض عالم الفن والتعبير عن ذاتها بحرية. وتعتبر نازلي مشاركتها في معرض ((صنع في تشكيل)) في إمارة دبي خطوة مهمة في مسيرتها الفنية. وباتت اليوم تسعى ومن خلال فنها إلى تسليط الضوء على التراث الإماراتي الغني ودور المرأة في المجتمع، معبرة عن امتنانها للماضي وتفاؤلها بالمستقبل المشرق للنساء في الإمارات.

رحلة الإبداع

وفيما يتعلق ببصمتها الخاصة لتوثيق يوم المرأة الإماراتية قالت الفنانة التشكيلية مي مجدي: إن الرسم وخصوصاً البورتريه رحلة إبداعية وثقافية مستمرة تتيح لنا التواصل مع الماضي والحاضر وتشكل جسراً بين الثقافات والأجيال. وتقدم الفنانة أعمالاً حول الإماراتيات وقصص نجاحهن، ودورهن المستقبلي في تحقيق مزيد من الازدهار للدولة.

الأناقة الأبدية

وفي مجال التصوير الفوتوغرافي واحتفاءً بيوم المرأة الإماراتية قدمت المصورة مخرجة الأفلام الوثائقية للبيئة البرية والبحرية العراقية أروى محمد، عملاً فنياً جديداً يضاف إلى رصيد أعمالها الفنية تحت عنوان ((الأناقة الأبدية)) بالتعاون مع مدربة الغوص الإماراتية خولة الشحي والشاعر السعودي همام الأحمدي.

حيث يصور العمل المدربة خولة الشحي وهي ترتدي الزي الإماراتي التقليدي تحت الماء، والتي من وجهة نظر المخرجة أروى رسالة احتفالية بإنجازات المرأة الإماراتية ومسيرتها في تحدي المستحيل إلى جانب التذكير بدورها الفعال في حماية البيئة، وذلك من خلال مجهود نسائي مشترك يتضح فيه الشغف الجامح وحب الطبيعة.

وقالت أروى محمد: من خلال خوض تجربة المكوث تحت الماء لفترات طويلة بالزي التراثي العريق تحت الماء التقطنا لحظات ملهمة ترمز إلى هدوء وصلابة المرأة الإماراتية عبر التاريخ ومجابهتها بجدارة كل المهام والتحديات. وقد تم تصوير فيديو لتجربة المكوث تحت الماء يرافقه أبيات شعرية للشاعر همام وجاء في مطلعها:

هــذا الـجـمالُ حـقيقةٌ لا لـيس ضـربًا مـن خـيال

هـو دُر ابـحار الـجزيرةِ مـنتهى السحر الحلال..

قـالـت امـاراتـيةٌ وعـلـمت حــالًا مـا عـنت

تـسبي بـحكمتها العقول ولا تبارى في الدلال..

كـمُـلـت وتــلـك حـقـيقة لا شــيء يـثـني عـزمـها

حـسـبٌ ومـجد شـامخٌ يـهنى لـها اخت الـرجال..