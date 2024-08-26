3,3 ملايين درهم للمستفيدين من الدورة الثانية من «منح الثقافة والإبداع»

أعلنت وزارة الثقافة عن أسماء المستفيدين من الدورة الثانية من ((البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع)) الذي أطلقته في أغسطس من العام الماضي 2023، حيث رصدت مبلغ 3,296,300 درهم إماراتي لدعم 43 موهوباً إماراتياً في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التزام الدولة بدعم وتمكين استدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، والاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دوراً أساسياً في بناء وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، وقد حظي البرنامج في دورته الأولى باهتمام كبير من المجتمع الإبداعي.

كما لقيت دورته الثانية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المتقدمين، خاصة أصحاب الطلبات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتحسناً كبيراً في جودة المشاريع الثقافية والإبداعية المقدمة، إلى جانب تنوع الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية المشاركة.

وجرى اختيار 43 مستفيداً ضمن فئات البرنامج الأربع، وهي: الإبداع والإنتاج، والترويج والمشاركات المحلية، وتنمية المهارات، والسفر والتنقل الدولي، وفي مجالات: ((التأليف والنشر، والأفلام والتلفزيون، والموسيقى، والفنون البصرية والتصميم، والفنون الأدائية والمسرح، والتراث الثقافي، وألعاب الفيديو)).

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: ((يعكس الإقبال الكبير الذي حظيت به الدورة الثانية من البرنامج مدى حرص المشاركين على الاستفادة مما توفره الوزارة من فرص لتطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، ونحن بدورنا نعتز بكل تلك الطاقات والمهارات التي تعكس الواقع الثقافي والفني والإبداعي المتطور الذي تعيشه دولتنا.

ونسعى إلى أن نحقق رؤى وأحلام وتطلعات هذه الفئة الاستثنائية من المجتمع، عبر توفير المزيد من المتطلبات التي تلبي طموحاتهم، وتطور مهاراتهم، ومشاريعهم بما يخدم النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة)).

هذا وقد فاز بالمنح على صعيد مجال الفنون البصرية والتصميم كل من: جميري، وشيخة المزروع، وجمانة الهاشمي، وأسماء بالحمر، وموزة المطروشي عن فئة الإبداع والإنتاج، وأمينة الجرمن آل علي عن فئة السفر والتنقل الدولي، وشهد الكعبي، وعائشة الحمادي، ومحمد السويدي عن فئة تنمية المهارات. كما فاز في مجال الموسيقى فئة الإبداع والإنتاج كل من:

أرقم العبري، وإيهاب درويش، ومنصور الحيرة، وحمد الطائي. وعن فئة تنمية المهارات ندى العيدروس، فيما حظي بمنحة البرنامج عن مجال الأفلام والتلفزيون/ فئة الإبداع والإنتاج كل من: إيمان السيد، وفاضل المهيري، وهناء كاظم، وعبدالله حسن أحمد، وإبراهيم استادي، ونايلة الخاجة، وعلي الشريف.

أما في مجال التأليف والنشر، فقد حظي بالمنح: سالم السويدي، وسارا المهيري، ومروان الفلاسي، وبدور رشيدي، وفاطمة العليلي، وعلا اللوز عن فئة الإبداع والإنتاج، ومحمد الحبسي، ومريم جمعة، وحليمة الصايغ، والدكتور علي عبدالله فارس، وعليا الشامسي، والدكتورة مريم الهاشمي عن فئة الترويج والمشاركات المحلية.

وشمل مجال الفنون الأدائية والمسرح: الشيخة سارة القاسمي، وسمير البلوشي، وشهد السقاف عن فئة الإبداع والإنتاج، وراشد النعيمي عن فئة تنمية المهارات، ومحمد العبدولي، ومحمد جمعة علي عن فئة الترويج والمشاركات المحلية.وتضمن مجال التراث الثقافي: آمنة الشامسي عن فئة تنمية المهارات، ومها النيادي، وآمنة القبيسي عن فئة الإبداع والإنتاج. وشمل مجال ألعاب الفيديو حمد خوري، ضمن فئة الإبداع والإنتاج.