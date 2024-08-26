ضعف شعبية السلع والخدمات العاملة بالذكاء الاصطناعي

رغم التوسع في استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي في الكثير من الشعارات الترويجية، أظهرت دراسة أمريكية جديدة ضعف شعبية بدائل السلع والخدمات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.وقال ميسوت سيسك المحاضر في مادة التسويق بجامعة واشنطن ستيت الأمريكية .

والذي كشف البحث الذي أجراه أن الناس أقل استعداداً لشراء السلع التي يوجد في وصفها أو ملصق معلوماتها مصطلح الذكاء الاصطناعي، وأنه ((عند ذكر مصطلح الذكاء الاصطناعي، فإن الثقة العاطفية تتراجع، وهو ما يتحول إلى تراجع في نوايا شراء)) السلع والخدمات التي تستخدم المصطلح في بياناتها.

وبعد سؤال أكثر من 1000 شخص عما يعتقدونه بشأن الذكاء الاصطناعي اكتشف فريق البحث التابع للجامعة الأمريكية أن المنتجات ((الموصوفة بأنها تستخدم الذكاء الاصطناعي)) كانت بصورة ثابتة أقل شعبية من البدائل الأخرى التي تخلو من هذا الوصف.وقال سيسك ((اختبرنا تأثير إضافة صفة الذكاء الاصطناعي في 8 فئات مختلفة من المنتجات والخدمات، والنتيجة كانت واحدة، وهي أن إضافة مثل هذه المصطلحات إلى قائمة مواصفات المنتج تقلل جاذبيتها لدى العملاء)).

وتزايدت درجة الرفض كلما زادت خطورة أو أهمية المنتجات، حيث بدا الناس أشد قلقاً من وجود الذكاء الاصطناعي عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الطبية أو الخدمات المالية.وأوضح سيسك الذي نشرت نتائج دراسة فريقه في مجلة التسويق والإدارة الفندقية، أن التركيز على وجود الذكاء الاصطناعي قد لا يكون مفيداً وبخاصة في المنتجات عالية الخطورة.