أيام المرأة الإماراتية في «ستراتا»

غداً هو يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس، لكنني اليوم أردت الاحتفاء بالغد والحديث عن يوم، لا بل أيام للمرأة الإماراتية، في شركة إماراتية عالمية بامتياز تصنع المستقبل فعلاً وليس قولاً، وهي خير من يمثل ويقدم المرأة الإماراتية في أفضل نموذج وأبهى صوره، تعكس بوضوح روح هذه المناسبة الوطنية ((نتشارك للغد)).

في البداية اسمحوا لي أيها الكرام أن أعرفكم بشركة ((ستراتا للتصنيع))، الشركة الوطنية المتميزة والرائدة في مجال أجزاء هياكل الطائرات والصناعات المتقدمة عموماً، والتي تمتلك سجل شرف كبيراً وغزيراً في الإنتاج والإنجاز يتواصل ويتعاظم كماً ونوعاً منذ ما يقارب 14 عاماً من التصنيع والتصدير والاستثمار على مستوى قطاع صناعة الطيران عالمياً. ((ستراتا)) المبدعة تسجل كل يوم وكل عام إنجازات أكبر وأكثر بدافع تميز كوادرها المهنية، وبروح عطاء الكفاءات الإماراتية المتميزة.

لماذا...؟ لأن ((ستراتا)) مليئة بالحقائق والمفاجآت، لعل أروعها نسبة القوى العاملة فيها من الكوادر الوطنية التي تشكل 68 % بأكثر من 400 إماراتي وإماراتية من إجمالي الموظفين، وهي تعتبر من أعلى نسب التوطين في قطاع التصنيع المتقدم على مستوى الدولة إن لم تكن الأعلى حقاً، أما المفاجأة والحقيقة الثانية التي تخصنا في هذا اليوم وفي هذه المناسبة، فهي أن أكثر من %86 من المواطنين في ستراتا هم من النساء أي أن من بين كل 10 مواطنين، 9 مواطنات يعملن بعقولهن وقلوبهن قبل أيديهن لترك بصمة إماراتية عالمية في قطاع صناعة الطيران وتصنيع الطائرات حول العالم.

هذه هي النماذج الإماراتية التي تبعث وتدفعنا للفخر دوماً من المديرات والمهندسات والمشرفات والتقنيات والفنيات على اختلاف المسميات وفي مختلف المواقع الإدارية والهندسية والتصنيعية في شركة ستراتا، اللواتي يعملن ويواصلن طموح بناء سمعة وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة جنباً إلى جنب الجميع.

ذلك هو المعنى البديهي للتوطين والتفسير العملي للتوازن بين الجنسين والدليل الواقعي على تمكين المرأة في المجتمع، وفي القطاع الصناعي على وجه الخصوص، شكراً لشركة ستراتا، شكراً للمرأة الإماراتية، وشكراً لقيادتنا الرشيدة التي دفعتنا بقوة ويقين لأن نصنع المستقبل ولا ننتظره، كل عام والمرأة الإماراتية حافظة للعهد، وصانعة للمجد، كل عام والوطن بخير وأكثر ازدهاراً ورخاءً.