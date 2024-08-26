عادت المدارس لتفتح أبوابها وقلبها من جديد أمام أبنائنا الطلبة لينعشوا بأصواتهم وصدى ضحكاتهم أروقة المدارس، عاد الطلبة إلى قاعاتهم الدراسية محملين بالكثير من الأحلام والآمال والتفاؤل، يعودون إليها للقاء أصدقائهم ومعلميهم، ليسردوا قصصاً عن سفرهم ورحلاتهم ومواقف كثيرة مروا بها خلال إجازتهم الصيفية.

يعود الطلبة إلى مدارسهم ليركضوا في ملاعبها ويتجولوا بين صفوفها حاملين معهم أمنياتهم بتحقيق النجاح والتقدم في حياتهم، فيما يحلقون بطموحاتهم نحو الفضاء، ويتطلعون إلى ترجمة أهدافهم المستقبلية إلى واقع.

قبل أيام أنعش الطلبة وأهاليهم مساحات المحلات والأسواق والمراكز التجارية التي رفعت شعار ((العودة إلى المدارس))، كانوا يستعدون لشراء ما يحتاجونه من حقائب يحملون فيها أحلامهم، ومن أقلام يكتبون فيها مستقبلهم، وألوان يزينون فيها أيامهم القادمة، ودفاتر يدونون فيها طموحاتهم وتطلعاتهم، كما كانوا مشغولين بالحصول على زيهم المدرسي الذي يميزهم ويمنحهم الطاقة الإيجابية ويحفزهم على الالتزام، فالأيام المقبلة تتطلب منهم أن يكونوا أكثر التزاماً في دراستهم، ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم.

تفتح المدارس أبوابها لتواصل مشاركة الأسرة في أداء رسالتها التربوية والحفاظ على قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وأصولنا وثقافتنا الإماراتية والعربية، ما يعكس أهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء مستقبل الوطن، وهو ما يتطلب من الطلبة مزيداً من الاجتهاد والتفاني في دراستهم.

وها هم طلبتنا يعودون إلى مدارسهم، في وقت يشغل فيه الذكاء الاصطناعي بال الجميع، حيث باتوا يجدون فيه أدوات مهمة لتطوير العملية التعليمية.

العودة إلى المدرسة هذا العام تعني التخطيط للاستيعاب التربوي، والدعم النفسي والحوار الملهم، والتوجيه للفكر والقلب والسلوك، كما تعني أننا قد دربنا أبناءنا على الابتسامة والعطاء، ورفعنا مستوى ثقتهم بأنفسهم وحفزناهم على الاجتهاد والعمل على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، إدراكاً منا بأهمية الاستثمار فيهم وبمهاراتهم وبقدراتهم، وإيماناً بأنهم يشكلون قادة المستقبل وبناة الدولة وحضارتها.

مسار:

في مدارسنا علينا أن نعمل على تحفيز طلبتنا على الإبداع والتفكير النقدي.