دعوا الماعز وشأنها

حملة التشويه التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية هذه الأيام من خلال ((The goat life)) الهندي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، في سلسلة حملات التشويه التي يشنها البعض على العرب والمسلمين بشكل عام، وعلى دول الخليج بشكل خاص، لأن المملكة العربية السعودية تمثل رمزاً خليجياً وعربياً بحكم حجمها ودورها، كما تمثل رمزاً إسلامياً بحكم وجود المقدسات الإسلامية فيها. لهذا فإن الضجة التي أثيرت وتثار حول الفيلم ليست بريئة، تماماً مثلما أن اختيار اسم ((حياة الماعز)) للفيلم ليس بريئاً.

الفيلم الذي بدأ عرضه في مارس الماضي، واسمه باللغة الماليالامية التي يتحدث بها سكان جنوب الهند ((أدوجيفيثام))، مقتبس من رواية ((أيام الماعز)) للمؤلف الهندي بنيامين، وهي الرواية التي صدرت عام 2008 عن دار ((بنغون)) البريطانية للنشر، وصدرت الطبعة رقم 250 منها هذا العام. وقال موقع ((بي.بي.سي عربي)) إنها ((حازت إشادة واسعة النطاق، كما أثارت نقاشاً حول قسوة حياة المهاجرين في الخليج)).

هذا الوصف من قبل موقع ((بي.بي.سي)) عربي، بالإضافة إلى صدور الرواية عن دار نشر بريطانية، يعطياننا انطباعاً عن مدى الترويج الذي يمكن أن تجده الرواية والفيلم القائم عليها، واستغلالهما لتشويه صورة دول الخليج العربية وأهلها، وهو هدف ليس جديداً إذا رجعنا إلى تاريخ الحملات التي استهدفت هذه الدول على مدى العقود الماضية، وجاءت على شكل روايات وأفلام ومقالات.

العلاقة التي تربط الهنود، وأهل ((كيرالا)) على وجه الخصوص، بدول الخليج عميقة وتاريخية، تأسست منذ عقود، يشهد عليها جيل الخمسينيات وما بعدها من أهل المنطقة، وهي مرحلة لا تزال عالقة بذاكرة الأحياء من الطرفين، طرف أهل الخليج، الذين كثيراً ما كانت الهند وجهة سفرهم الأولى للتجارة والعلاج والاستجمام، وطرف الهنود الذين هاجروا إلى المنطقة منذ عقود وعملوا بها، وما زال أبناؤهم يعيشون على أرضها.

عندما زرنا منطقة ((كيرالا)) في فبراير الماضي وجزء منها ما لمسناه من أهل ((كيرالا)) حيث التقينا عدداً من الهنود الذين عملوا في الإمارات سنوات طويلة، ثم عادوا إلى بلدهم ليؤسسوا مشاريع تجارية، أطلقوا عليها أسماء بعض مدن الإمارات، من باب الامتنان والحنين إلى الأماكن التي عاشوا فيها، حيث تكونت لديهم ذاكرة جميلة عنها.

وفي مدينة ((كاليكوت)) زرنا مصنعاً للسفن الخشبية التقليدية القديمة، التي كان يتم استخدامها في الماضي للغوص والرحلات التجارية في منطقة الخليج، حيث كان العمل يجري في بناء إحدى السفن، لكن صاحب المصنع الوحيد المتبقي حتى الآن قال إنها ربما تكون السفينة الأخيرة التي يتم تصنيعها هنا بعد أن توقف طلب عرب الخليج لها.

((حياة الماعز)) ليس الفيلم الأول، ولن يكون الأخير، لتشويه صورة المجتمعات الخليجية التي تسعى إلى البناء والتعمير وتوفير فرص العمل للبشر من كل البلدان، في وقت يسعى غيرها إلى نشر العنف والخراب في المنطقة وإعادتها قروناً إلى الوراء، وهو من الناحية الفنية الإخراجية فيلم فقير لا يرقى إلى مستوى الرواج الذي حققه حتى الآن، فيه تطويل ممل، وخصوصاً في مشاهد رحلة هروب العاملين الهنديين برفقة الإفريقي، والضجة المثارة حوله لا تعني أنه ناجح فنياً، وما يحاول البعض أن يروج له مرفوض، فحتى لو قيل إن الرواية والفيلم قائمان على قصة حقيقية، فإنه لا يجوز أن تعمم حادثة فردية على شعب كامل ودولة كبيرة بحجم المملكة العربية السعودية، وهناك روايات تقول إن العامل قد قتل كفيله، الذي أظهره الفيلم متجرداً من الإنسانية، وأن أبناء الكفيل عفوا عنه وأحسنوا إليه قبل أن يعود إلى بلده.

كما تقول الروايات إن صاحب الشخصية الرئيسة في الرواية والفيلم عاد ليعمل في إحدى دول الخليج، بينما يعمل ابنه في دولة خليجية أخرى، فلماذا عاد هو وابنه للعمل في دول الخليج إذا كانت الحياة في هذه الدول جحيماً لا يطاق؟

دعوا الماعز وشأنها.. لا تزجوا بها في حملاتكم لتشويه صورة الخليج وأهله.. فحتى الماعز تفهم حقيقة ما تسعون إليه وترفض أساليبكم الرخيصة هذه.