لماذا نحب السينما؟

توقفت عند تساؤل طرحه أحد الأصدقاء على صفحته في موقع فيسبوك: لماذا يهرب الناس للسينما دائماً؟ أو أظنه كتب: لماذا يجد الأشخاص الذين يعانون من الوحدة ضالتهم في السينما؟

تحوز السينما تقديراً عالياً في نفوس المهتمين بها نظراً لسطوتها وتأثيرها، ذلك أن الأمم التي تمتلك مفاتيح هذا الفن، تمتلك قوة نافذة ومسيطرة نستطيع تبينها من خلال نفوذ السينما الأمريكية والهندية والإيطالية....

والحقيقة أن السينما لا تنقل الواقع كما هو عبر الأفلام، لكنها تحاكيه عبر أدوات سحرية وخلابة جداً، فتصلنا رسائلها الصعبة دون كلمات، بل عبر أدوات كثيرة ومتداخلة تعمل معاً كالصورة والحركة والصوت والحوار والموسيقى والكلمات، ما يجعل السينما محببة وذات جاذبية وقدرة على التغلغل لأذهان وقلوب الملايين.

هذه هي خطورة السينما، قدرتها على النفاذ فينا دون عوائق، ودون أدوات التلقين المعتادة، فلا وعظ ونصائح مباشرة، ولا أوامر ونواهي، ولا قسوة وعناء... بل عبر صور تمر أمامنا حافلة بوجوه ممثلين نحبهم، ومناظر وحوارات عميقة نستمتع بها، وقضايا وحالات نتابعها بشغف.. ما يجعل عقولنا مستعدة لتقبل أي فكرة معروضة، أو على الأقل الانفتاح عليها ومناقشتها، وربما الإعجاب بها لاحقاً.

سؤال الصديق حول السينما، ترافق مع مشاهدتي لفيلم بعنوان ((ملك وكتابة)) لمحمود حميدة، يناقش الفيلم إشكالية الإنسان المسجون داخل خوفه، من خلال شخصية ((محمود)) أستاذ التمثيل المسرحي، الصارم جداً في تعامله مع كل شيء: زوجته وطلابه ووظيفته وطريقة أدائه وتدريسه، حتى تختل حياته بخيانة زوجته، فيترك كل شيء ويقرر أن يتغير، وما يغيره هو ممثلة ناشئة يلتقيها في مقهى!

يعبر الأستاذ محمود عن أزمته الوجودية في الحياة فيقول: ((مشكلتي هي أن كل ما فعلته في حياتي كان بدافع الخوف، لكنني لم أعتبره خوفاً ولم أسمّه كذلك، فخوفي من التمثيل أسميته رسالة التدريس المقدسة، وخوفي من التعامل مع الدُنيا والتغيير أسميته نظاماً، ومشاعري المزيفة تجاه زوجتي أسميتها حُباً)). كم شخصاً نعرفه يشبه محمود، وكم فينا، نحن أنفسنا، منه. كم نفشل، وكم نهرب، وكم نخاف.. هذه هي عظمة السينما، أن تواجهك بنفسك بسلاسة مؤلمة جداً!