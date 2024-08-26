«كان الله في عونهم»

ما زال المجتمعون يحاولون سد الفجوات.

وما زال المنتقمون يبحثون عن الوقت المناسب لأخذ الثأر.

وما زال المجرمون يدمرون بقايا مخيمات غزة وأحيائها.

وما زال الكل يحاول أن يرضي بنيامين نتانياهو.

هذه هي الصورة الماثلة أمامنا، لم يعبث بها الذكاء الاصطناعي، لم يزورها، ولم يغير ملامح أطرافها، هي صورة واقعية بعيداً عن الأمنيات والتوقعات، فالحل عند من أشعل هذه الحرب العبثية، من جيّش الجيوش، ومن سحق الإنسانية بكل معانيها وتفاصيلها، ومن يخافه العالم أجمع.

أما الذين يجلسون على دكة الاحتياط، فهؤلاء وجدوا لإكمال العدد في الوقت الضائع أو عندما تستدعي الحاجة، كما قال ((نصر الله)) الليلة قبل الماضية في خطابه المسجل، هؤلاء ليسوا أكثر من ((كمبارس)) يحدثون حركة ضمن المشهد بناءً على تعليمات الملقنين!

الحروب نتائج، والمواجهة شجاعة، ومن لا يملك القدرة على الحرب، ولا تتوفر لديه الإمكانيات عليه أن يتوقف عن الادعاء، أن ينزوي كما انزوى من يحركونه عند الطلب، ويحفظ دماء أهله المهدورة تحت رايات مزيفة!

مواجهة من كشفوا أستار بيوتكم لا تكون بالألعاب النارية، ولا بالكلمات الملتهبة، فلا هذه تحقق هدفاً، ولا تلك تخيف عدواً، والضحية التي تقدمونها لا تستحق هذا الجحود، فالوطن الذي تخليتم عنه ليس ثمناً بخساً للعبة تلعبونها لصالح الأغراب، لبنان أكبر منكم ومن عبثكم، وأهم عند من يتحلى بشيء من الوطنية من محاوركم!

وإلى من ينتظرون نتائج المفاوضات، ويتساءلون عن سد الفجوات، نقول ((إن الترقيع لم يكن في يوم من الأيام حلاً))، خصوصاً إذا كانت ((الرقع)) أصغر من الفجوات، وغداً سيأتيكم الخبر اليقين، وسيتم تحديد مكان جديد لجولة جديدة من المفاوضات، ونتانياهو هناك في غزة يفعل ما يريد، يقتل ويهدم ويتجاوز كل المحرمات، ولا يجرؤ أحد على وقفه، بل لا يريد أحد أن يوقفه!

وكان الله في عون أهل غزة ولبنان.