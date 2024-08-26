الإمارات وأفريقيا.. شراكات تنموية واعدة

تشكل ((بونديالي))، المدينة الصغيرة في شمال غرب كوت ديفوار التي تبعد 7 ساعات بالسيارة عن العاصمة أبيدجان نموذجاً مثالياً لرؤية استثمارية تنموية فريدة، ورغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 50 ألف نسمة، إلا أن دولة الإمارات وضعت فيها أحدث بصماتها في جهود التنمية الاقتصادية للقارة الأفريقية، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها ببناء شراكات تنموية طويلة الأمد مع الدول والمناطق ذات آفاق النمو الواعدة بهدف تحقيق المصالح المشتركة.

تقع مدينة ((بونديالي)) على هضبة كبيرة، تحيط بها سهول شاسعة تنتشر فيها الأشجار والأراضي الخصبة المخصصة لزراعة محاصيل رئيسية مثل القطن والأرز، والكسافا (المنيهوت أو المان يوك) الذي يعد مصدراً أساسياً للغذاء بالنسبة لسكان أفريقيا.

في ((بونديالي)) الشهر الماضي، شاركت مع رئيس وزراء كوت ديفوار معالي روبرت بوغري مامبي في افتتاح أكبر مصنع لتجهيز ((الكاجو)) في البلاد والمملوك للشركة الإماراتية ((بان أفريكان أجروكوموديتيز هولدينج ليمتد)) المدرجة في سوق أبوظبي العالمي، والهادفة إلى الاستثمار والتوسع بالقطاع الزراعي في أفريقيا.وتصل طاقة المصنع إلى 100 طن متري يومياً من إنتاج ((الكاجو)) ثاني أهم منتج تصديري في كوت ديفوار. ويوفر المصنع أكثر من 4000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وبعد تشغيل المصنع بكامل طاقته، ستصبح الإمارات أكبر دولة في العالم توفر استثماراتها فرص عمل جديدة في كوت ديفوار، مواصِلةً تعزيز مكانتها العالمية كأكبر مستثمر أجنبي وأكبر مساهم في التنمية وخلق الوظائف بقارة أفريقيا من مصر شمالاً إلى جمهورية جنوب أفريقيا جنوباً، ومن موزمبيق وموريشيوس شرقاً إلى المملكة المغربية وكوت ديفوار غرباً، مروراً بمعظم دول القارة، مما يعكس التزام الإمارات بتعزيز التنوع الاقتصادي في أفريقيا.

وتنتهج دولة الإمارات استراتيجية طويلة الأمد في أفريقيا عبر بناء شراكات فعالة قادرة على تعزيز الفرص، ودعم التنويع الاقتصادي، وتحقيق النمو المستدام، والمساهمة في جهود التنمية الشاملة. ولتحقيق هذه الغاية، تستهدف الاستثمارات الإماراتية تعزيز القدرات التصديرية للصناعات الأساسية مثل الزراعة والتعدين والصناعة التحويلية، بالإضافة إلى تطوير قطاعات الخدمات مثل التمويل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية.

وكمحصلة لهذا التوجه، بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في أفريقيا أكثر من 44.5 مليار دولار بحسب بيانات 2023، وهو رقم يُعتبر الأبرز عالمياً، حيث يُعد ضعف استثمارات الصين وسبعة أضعاف الاستثمارات الأمريكية في القارة، ما أتاح توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاعا الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وتواصل دولة الإمارات ريادة جهود الاستدامة حول العالم، عبر مشاريعها للطاقة المتجددة، حيث أبرمت ((مصدر)) إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم اتفاقيات لإطلاق مشاريع جديدة مع ست دول أفريقية في إطار التزام دولة الإمارات بضخ 10 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في القارة بحلول عام 2030.

وتساعد هذه المشاريع، التي جرى الاتفاق عليها خلال استضافة الدولة مؤتمر الأطراف COP28 نهاية عام 2023، على توفير الكهرباء لما يقرب من نصف سكان دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يفتقرون حالياً إلى مصادر دائمة للطاقة.

وتشمل هذه الاتفاقيات مشاريع الطاقة الشمسية في أنغولا، والتعاون لتوسيع قدرة الطاقة الحرارية الأرضية في كينيا، وغيرها. وقبل أيام، أبرمت شركة ((أميا باور)) الإماراتية اتفاقية مع وزارة المالية الإثيوبية لبناء وتطوير وتشغيل مشروع ((عائشة 1)) لطاقة الرياح بتكلفة 620 مليون دولار، لتوفير الكهرباء لأكثر من 4 ملايين أسرة.

كما تركز الاستثمارات الإماراتية على قطاع الخدمات اللوجستية باعتباره عاملاً رئيسياً في إطلاق الإمكانات الاقتصادية الواعدة في أفريقيا، سواء من خلال التوسع في تصدير المنتجات الرئيسية، مما يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات الأفريقية في الأسواق العالمية، أو عبر تعزيز قدرات القيمة المضافة لدول القارة عبر التصنيع والمعالجة والتجميع.

وفي هذا الإطار، تدير موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) حالياً 9 موانئ في أفريقيا، أحدثها ميناء ((دار السلام)) في تنزانيا باتفاقية امتياز مدتها 30 عاماً لتشغيل وتحديث الميناء الذي يعد ضمن الأكبر في شرق القارة. وفي عام 2022، استحوذت موانئ دبي العالمية أيضاً على شركة ((إمبريال لوجستيكس)) في جنوب أفريقيا مقابل 890 مليون دولار، وتعمل الشركة في 26 دولة في أفريقيا وأوروبا.

وفي العام نفسه، استكملت مجموعة موانئ أبوظبي بنجاح أول عملية استحواذ دولي لها، بشراء حصة أغلبية قدرها 70 % من شركتي ((ترانسمار الدولية للنقل البحري)) و((ترانسكارجو الدولية)) بقيمة 140 مليون دولار. ويهدف الاستحواذ على الشركتين اللتين تتخذان من مصر مقراً لهما إلى توسيع أعمال المجموعة في منطقتي شمال أفريقيا والبحر الأحمر المهمتين.

ولا تقتصر الاستثمارات والمشاريع التنموية الإماراتية على مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى قطاعات حيوية أخرى مثل الزراعة، بما في ذلك زراعة الأرز والأفوكادو في أنغولا، وقطاع التطوير العقاري في مصر وجنوب أفريقيا.

وكذلك التعليم، ولا سيما من خلال مبادرة تدريب 5 ملايين مبرمج في إثيوبيا، ما يعكس التزام دولتنا بتحقيق التنمية الشاملة في القارة، كما أن ((طيران الإمارات)) تربط الدولة برحلات مباشرة مع 22 مدينة رئيسية في أفريقيا، ما يوفر آفاقاً واسعة لبناء المزيد من شبكات الأعمال وتحفيز الاستثمارات والسياحة.

قد ينظر البعض إلى هذه الاستثمارات على أنها عالية المخاطر. ولكن الأمر عكس ذلك تماماً. فقارة أفريقيا تعد واحدة من أهم مناطق النمو الاقتصادي المستقبلي حول العالم، وخصوصاً الدول الأفريقية ذات الرؤية المستقبلية التي تعمل على تطوير السياسات وبيئة الأعمال لتحفيز النمو المستدام.

وبحسب التوقعات سيصل عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، مع طبقة متوسطة متنامية تنفق أكثر من 3 تريليونات دولار على السلع والخدمات بحلول عام 2030. وتمتلك أفريقيا ثلثي الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، وهي غنية بالمواد الخام والمعادن وأبرزها النحاس والليثيوم والكوبالت التي تعتبر ضرورية لتحقيق الأهداف العالمية في التحول إلى الطاقة النظيفة. ولكل هذه الأسباب يمكن القول إن الخطر الأكبر يكمن في عدم الاستثمار في أفريقيا بالقدر الكافي.

تدرك دولة الإمارات أهمية القارة الأفريقية كمركز واعد للازدهار الاقتصادي، لذا نواصل جهود توسيع شبكة شركائنا التجاريين والاستثماريين في القارة عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وقبل أسابيع، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفخامة برافيند كومار جوجناوث، رئيس وزراء موريشيوس، مراسم توقيع أول اتفاقية تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية، بهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية وتعزيز وصول تجارة الخدمات إلى الأسواق.

وخلق مسارات جديدة للاستثمارات المتبادلة، واستحداث منصة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين.وسبق ذلك إنجاز المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاقيتين مثيلتين مع كل من الكونغو برازافيل وكينيا لبناء شراكات واعدة في المجالات ذات الأولوية، وخصوصاً الطاقة والأمن الغذائي والتعدين وغيرها.

ومع استمرار توسع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، ستساعد هذه الاتفاقيات أيضاً دول أفريقيا على النفاذ للأسواق الدولية - عبر دولة الإمارات - بشكل أكثر كفاءة وفعالية لزيادة قدراتها التصديرية، وبناء قدرات جديدة لرفع تنافسية منتجاتها من السلع والخدمات عالمياً.

ومع الحديث المتزايد عن تراجع العولمة، نعتقد أن أفريقيا ستكون مركزاً جديداً للنمو والابتكار. فهذه القارة الواعدة لا تستطيع فقط سد الفجوة بين التكتلات الاقتصادية الكبرى في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بل وتبرز أيضاً كقوة رئيسية في المستقبل، بفضل ((منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية))، وهي تكتل قوي نتوقع أن يكون له دور رئيسي في الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. ولهذا فإن دولة الإمارات عازمة على المضي قدماً في شراكتها التنموية مع أفريقيا.