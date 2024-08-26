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الأسوأ ثم الأكثر سوءاً!

8/26/2024 7:30:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

هل هناك من هو أسوأ من نتانياهو في مؤسسة الحكم الإسرائيلية؟

نعم هناك بن غفير وسموتريتش.

وهل هناك من هو أسوأ منهما؟

نعم هناك أحزاب يمينية دينية توراتية تؤمن بسيادة ونقاء الجنس اليهودي وحده دون سواه على أرض الميعاد من النهر إلى البحر.

وأنا من جيل كنت أعتقد أن موشيه ديان هو أسوأ ما في إسرائيل، فاكتشفت أن مناحم بيغن أسوأ منه.

وبعد فترة اكتشفت أن شارون أسوأ منهما حتى جاء نتانياهو فغلب الجميع ثم بعد سنوات ظهر سموتريتش وبن غفير.

وأخيراً سمعنا غالانت يصف الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية.

وأخيراً سمعنا وزير خارجيتهم يسرائيل كاتس يطالب إسرائيل بتجويع أهل غزة حتى الموت مما دعا ((جوزيب بوريل)) أن يطالب باسم الاتحاد الأوروبي بضرورة قيام إسرائيل بالاعتذار عن هذا التصريح العنصري الذي يدعو للإبادة الجماعية.

مزاج الشعب الإسرائيلي للأسف يسير بقوة نحو التشدد والتطرف والشعور بالكراهية والعداء ويتألم من تعمق الشعور بالمظلومية التاريخية التي تتجدد بسبب الأحداث.

ويجب هنا التفرقة بين مظاهرات السلام، ومظاهرات الضغط على نتانياهو لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والإفراج عن الرهائن.

المسألة في إسرائيل اليوم هي بالترتيب:

1 - الرهائن.

2 - خسائر أبناء إسرائيل من مجندين وضباط في العمليات العسكرية.

3 - ضرورة عودة النازحين من مستوطنات الشمال إلى بيوتهم مع اقتراب دخول أطفالهم المدارس والجامعات بعد 4 أسابيع.

4 - تأثر الاقتصاد الإسرائيلي في قطاعات السياحة والنقل والخدمات والاستثمار المباشر والبورصة.

5 - ندرة اليد العاملة المؤهلة في قطاعات حساسة مثل التكنولوجيا والصحة والمصارف بسبب خدمتهم في الجيش منذ 7 أكتوبر الماضي.

6 - ما هو شكل إسرائيل فيما بعد توقف إطلاق النار، إذا حدث توقف، لا أحد يعرف الإجابة.

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