عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسجل مستوى قياسياً فوق 2562 دولاراً

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2525 دولاراً للأونصة، أمس، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 2562.30 دولاراً، وهو مستوى قياسي جديد.وجاء ارتفاع أسعار الذهب، بدعم من ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات تميل إلى التيسير النقدي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وعززت تصريحات باول يوم الجمعة التوقعات بالبدء الوشيك في خفض أسعار الفائدة، إذ قال إن المزيد من التباطؤ في سوق العمل أمر غير مرغوب.وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في 13 شهراً، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

توقعات بمزيد من الارتفاع

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد ((سيظل الذهب محل إقبال المستثمرين ما دام الدولار في موقف ضعيف قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع. وإذا ظلت عائدات السندات الأمريكية منخفضة فقد يتجه الذهب نحو 2550 دولاراً هذا الأسبوع إذا تمكن أولاً من تجاوز المقاومة عند مستوى 2530 دولاراً)).

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 62% خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس الشهر المقبل في حين يتوقع 38% خفضاً أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس. ويزيد خفض الفائدة من جاذبية المعدن الأصفر.

زخم صعود الذهب

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي إن حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط تزيد من زخم صعود الذهب.وفي الهند، قال مسؤولون في القطاع إن الطلب على الذهب خلال موسم الأعياد المقبل من المرجح أن يظل قوياً، إذ إن الخفض الكبير في الرسوم الجمركية على الواردات عزز جاذبية الأسعار.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 30.08 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 964.46 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.2% إلى 961.25 دولاراً.

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