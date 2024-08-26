الدولار يحوم قرب أدنى مستوى في عامين ونصف أمام الاسترليني

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الين، أمس، مع تحول جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقوة إلى التيسير النقدي على عكس كازو أويدا محافظ بنك اليابان الذي تحدث عن التشديد النقدي.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الاسترليني ليقترب من مستويات شوهدت آخر مرة في مارس من العام 2022 مع تصريحات محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي بأنه ((من المبكر جداً إعلان الانتصار)) على التضخم، مما يشير إلى موقف أقل حدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة.

وانخفض الدولار بنحو 0.66 % إلى 143.45 يناً لأول مرة منذ الخامس من أغسطس، قبل تراجعه 0.31 % خلال التداولات.ونزل الجنيه الاسترليني قليلاً إلى 1.31995 دولار بعد أن قفز إلى 1.32295 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى في 17 شهراً.

وذكر تاباس ستريكلاند رئيس اقتصادات السوق في بنك أستراليا الوطني أن رغم تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي عن التيسير النقدي قبل انعقاد ندوة جاكسون هول السنوية، استخدم باول في كلمته يوم الجمعة ((لغة أقوى)) من نظرائه.

وقالت مصادر لرويترز إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يؤيدون خفضاً آخر لأسعار الفائدة في 12 من سبتمبر. ورغم ذلك، لم يطرأ تغيير يذكر على اليورو وسجل 1.1184 دولار ليظل قريباً من أعلى مستوى سجله يوم الجمعة عند 1.1201 دولار، والذي شوهد لآخر مرة في يوليو من العام الماضي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية تشمل اليورو والجنيه الاسترليني والين والفرنك السويسري، عند 100.69 نقطة، وهو ما يقل قليلاً عن أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 100.60 نقطة والذي بلغه في نهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع الفرنك السويسري نحو 0.1 % إلى 0.8472 مقابل الدولار، ولامس في وقت سابق 0.8457 وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس.وانخفض اليوان الصيني قليلاً إلى 7.1202 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعدما استهل الجلسة مرتفعاً بنحو 0.13% إلى 7.1069 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من أغسطس.وهبط الدولار الأسترالي 0.31 % إلى 0.6776 دولار، لكنه ظل قريباً من أعلى مستوى منذ 11 يوليو والذي سجله يوم الجمعة عند 0.67985 دولار.

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