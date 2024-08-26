2500 متجر تشارك بفعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي

قدمت مفاجآت صيف دبي 2024 آلاف العروض الترويجية والتخفيضات الحصرية في دورتها الأكبر والأكثر تشويقاً على الإطلاق. ومع اقتراب المهرجان الصيفي المفضل من نهايته، تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة فرصة أخيرة لسكان دبي وزوارها للاستفادة من أفضل العروض من خلال فعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي والتي تستمر من 30 أغسطس وحتى 1 سبتمبر وتشمل أكثر من 550 علامة تجارية تقدم تخفيضات تصل إلى 90 بالمئة في ما يزيد على 2500 متجر.

ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عشاق التسوق الاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع التي تقدم المزيد من التخفيضات على العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء ومستحضرات التجميل والإلكترونيات والأدوات المنزلية وغيرها الكثير. وتتيح التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي، التي تستمر لثلاثة أيام فقط، فرصة ذهبية للحصول على أفضل المنتجات بأسعار لا تقبل المنافسة والاستمتاع بتجارب تسوق مذهلة.

كما تقدم المتاجر المشاركة فرصة أخيرة للفوز بجوائز رائعة تشمل سيارة جاكوار إف بيس وسيارتي ليكزس و5000 درهم نقداً ونقاط تيكت بقيمة 10000 درهم وقطع مجوهرات مذهلة من الألماس والذهب بقيمة 70000 درهم.

وقالت المؤسسة في بيان أنه يمكن للجميع الاستمتاع بمجموعة استثنائية من تجارب التجزئة من خلال هذه العروض الرائعة التي تتيح لهم فرصة الحصول على مستلزمات العودة إلى المدارس وشراء الأزياء العصرية واستكشاف أحدث منتجات التكنولوجيا وتجديد مساحة المعيشة الخاصة بهم.

وجهات التسوق

وتُقام الفعالية الشهيرة في مراكز ووجهات التسوق الرائدة في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك ممشى الخوانيج، وبلوواترز، وبرجمان، وسيتي سنتر الشندغة، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر مردف، وسيركل مول، وسيتي ووك، وسوق التنين، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، وابن بطوطة مول، ومول الإمارات، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، ونخيل مول، والواحة سنتر، وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، وذا آوتلت فيليدج، ووافي سيتي، وغيرها الكثير.

وسيستمتع سكان دبي وزوارها بمجموعة من العروض الرائعة التي تقدمها علامات تجارية كبرى على تشكيلة واسعة من الأزياء والأحذية الأنيقة والملابس الرياضية. وتشمل متاجر الأزياء المشاركة آيزون وأولساينتس وجاب وإتش آند إم وكارل لاغرفيلد وكيت سبيد وموسكينو وريد تاغ وريفر آيلند وسكور بروذرز وسبرنغفيلد وتيد بيكر وذات ويو إس بولو أسن، وغيرها الكثير.

وقال البيان إنه يمكن لمحبي الأناقة الحصول على تخفيضات هائلة على علامات الأحذية والإكسسوارات المفضلة لديهم، بما في ذلك اكسسورايز وكلاركس وكوتش وكونفيرس وكرت كيجر وكيبلينج وناين وست وفالنسيا وغيرها الكثير.وللحصول على ملابس رياضية عصرية، بإمكان المتسوقين التوجه إلى أدفنشر إتش كيو وبي فت وكوسموس سبورتس وفوت لوكر ونايكي وصن آند ساند سبورتس وتمبرلاند وأندر آرمر.

منتجات العناية

وسيحظى سكان دبي وزوارها بفرصة شراء منتجات العناية بالبشرة والعطور ومستحضرات التجميل المفضلة لديهم خلال فعالية التخفيضات النهائية في مفاجآت صيف دبي في العربية للعود وباث آند بودي وركس وفيسز وجومالون وكيلز وكيكو ميلانو وماك وإن واي إكس وسيفورا وواتسونز وغيرها الكثير.

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