خطط لإطلاق سفن الركاب من كيرلا إلى دبي يناير 2025

قال إن إس بيلاي رئيس مجلس إدارة مجلس كيرلا البحري، إن شركة كيرلا البحرية تعمل على طرح خدمة سفن الركاب بين كوتشي ودبي، وذلك في أعقاب زيادة أسعار تذاكر الطيران العالمية، حيث يتوقع أن الحد الأدنى لسعر تذكرة السفينة للفرد على مسار دبي - كوتشي سيكون 178.82 دولاراً للدرجة الاقتصادية، وستوفر السفن خيارات فاخرة مثل درجة رجال الأعمال ومرافق ترفيهية.

وأعرب بيلاي في تصريحات لموقع ((ذا نيو إنديان إكسبريس)) الهندي، عن أمله في إطلاق هذه الخدمة كهدية جديدة خلال السنة المقبلة للمغتربين الهنود في غرب آسيا إذا تمكنت السفينة من إكمال الرحلة في غضون 3 أيام من انطلاقها.

وأوضح ((بيلاي)) أن اثنين من المشغلين الذين حضروا اجتماعاً مع شركة الشحن الهندية ((SCI)) يعملان حالياً على تحديد السفن المناسبة.وأضاف أنه بمجرد تقديمهم الوثائق المطلوبة، سيتم منحهم التراخيص اللازمة في غضون أربعة أيام، مؤكّداً أنّه ((بمجرد منح الترخيص، يمكنهم استكمال الاستعدادات وإطلاق الخدمة في غضون ثلاثة أشهر)).

وتابع بيلاي: ((قدمت مجموعتان تجاريتان طلباً لتشغيل هذه الخدمة، وعقدنا اجتماعاً مع مسؤولي (SCI) قبل أسبوعين، وكلتا الشركتين لا تمتلكان السفن، وقد تم مطالبتها باستئجار السفن وتقديم طلبات إلى المدير العام للملاحة البحرية)).

وأردف: ((لقد تم إخبارنا بأن الترخيص سيتم إصداره في غضون أربعة أيام بمجرد الانتهاء من الوثائق، ثم بعد ذلك، يتعين على المشغلين تحديد وكالات السفر وإكمال الاستعدادات في الميناء، حيث يمكن أن يستغرق الأمر ثلاثة أشهر لإطلاق الخدمة بعد الحصول على الترخيص)).

وأشار بيلاي إلى أن الشركتين اللتين أبدتا اهتماماً بالخدمة هما شركة White Shipping ومقرها تشيناي وشركة Jabal Ventures ومقرها كوثيكود الهندية.وأوضح أن التحدي الأكبر هو تحديد السفن المناسبة التي يمكنها استيعاب من 600 إلى 700 راكب، وبمجرد حصول المشغلين على السفن، ستتم تسريع الإجراءات.

ويتعين على المشغلين تقديم طلب إلى المدير العام للملاحة البحرية يتضمن تفاصيل السفينة، وسعة الركاب، والمواصفات الأخرى.وحسب المعلومات المتوفرة، كان أحد المشغلين قد حدّد سفينة سياحية بسعة 600 راكب؛ ومع ذلك، نظراً إلى السرعة المنخفضة للسفينة، اقترحوا زيادة قوة المحرك.

لكن سلطات ((SCI)) أشارت إلى أن هذه العملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، وبسرعتها الحالية، ستستغرق السفينة 6 أيام على الأقل للوصول إلى كوتشي من دبي؛ وفي ظل هذه الظروف، تخلت الشركات عن هذه الفكرة وتبحث عن سفينة أخرى.

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