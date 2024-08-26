المستثمرون يطلعون على الأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي في الشارقة

استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أمس، أمام عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة الأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي، فيما تمت الإجابة عن استفسارات المشاركين وتوضيح أهم الأسئلة الشائعة التي تهم المستثمرين في هذا الجانب.

وذلك من خلال ورشة عمل ((التسجيل في المستفيد الحقيقي ونموذج KYC)) في إطار سعيها لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات ((المستفيد الحقيقي)).تأتي هذه الورش ضمن سلسلة من الورش المتخصصة التي تنفذها الدائرة من أجل تطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة، من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر وتقييمها.

وأكد حمد المدفع، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الورشة تأتي ضمن عدة ورش متخصصة تنظمها الدائرة، تأكيداً على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان الامتثال الكامل للمنشآت الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.

وأوضح أن الخدمة تلزم الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي، وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، وبما يعزز الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، ودعماً لمكانة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

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