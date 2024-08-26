تعاون بين «عزيزي» و«لارسن آند توبرو»

أعلنت شركة ((عزيزي)) للتطوير العقاري عن تعاونها مع شركة ((لارسن آند توبرو)) متعددة الجنسيات، لتوفير أحدث أنظمة العزل للأعمال الميكانيكية والكهربائيّة والسباكة في عدد من مشاريعها العقارية بدبي الجنوب ومدينة محمد بن راشد ومدينة دبي للاستوديوهات والفرجان ومدينة دبي الرياضية ومدينة دبي الطبية، بما في ذلك ((ڤينيس)) و((ريفييرا)) و((فيستا)) و((سنترال)) و((جراند)) و((كريك فيوز 3)).

وقال تيزيان راب، مدير قسم العلاقات العامة والاتصال في ((عزيزي)): تعكس شراكتنا مع ((لارسن آند توبرو)) التزامنا الراسخ بتقديم مشاريع عالمية المستوى تلبّي أعلى معايير الجودة. إن دمج حلول الهندسة المتطورة التي توفرها هذه الشركة الرائدة يمثل خطوة جديدة في سعينا لتحقيق التميز في الجودة والابتكار والاستدامة، ما يضع معايير جديدة في الصناعة.

خدمات متنوعة

ومنذ تأسيسها عام 1938، تقدم ((لارسن آند توبرو)) خدمات متنوعة حول العالم في مجالات التقنية والهندسة والإنشاءات والتصنيع والخدمات المالية، وتتميز بحضورها الدولي واسع النطاق، حيث تقود بعضاً من أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً في العالم)).

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