«الإمارات للألمنيوم» رسّخت مكانتها التنافسية عالمياً

أكد عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة ((الإمارات العالمية للألمنيوم))، أن الشركة رسخت مكانتها التنافسية عالمياً من خلال التركيز على الابتكار والتطوير كإحدى أهم أولوياتها، وعملت على تطوير تقنياتها الخاصة لصهر الألمنيوم محلياً في الإمارات على مدار أكثر من 30 عاماً.

وقال في تصريحات لـ ((البيان))، إن عمليات البحث والتطوير المستمر هي ثقافة الشركة وإحدى أهم ركائزها، وهو الأمر الذي يعزز مكانتنا كشركة رائدة في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي. وأوضح أن خلايا الصهر بتقنية ((EX)) تعتبر أكبر من الخلايا التي تعمل بتقنيات ((DX+ Ultra)) الصناعية التي طورتها الشركة، وتعتبر واحدة من أكثر تقنيات الصهر كفاءة في قطاع صناعة الألمنيوم العالمي.

وتتيح التقنية الجديدة زيادة القدرة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 22% من خلال رفع شدة التيار الكهربائي وتحسين الكفاءة. وأضاف أنه تم تصميم خلايا ((EX)) بسواعد وطنية اعتماداً على نمطين مختلفين للعمليات، أحدهما لزيادة الإنتاجية، والآخر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وقام فريق تطوير التقنيات في الشركة بابتكار هذه التقنية الجديدة على مدار 18 شهراً.

اختبار تجريبي

وحول مرحلة الاختبار التجريبي للتقنية الجديدة والتوقعات التشغيلية قبل تصنيعها بالكامل في 2028، قال: نستعد لتشغيل 10 خلايا تجريبية في مصهر الطويلة لاختبار أداء التقنية والتحقق من كفاءتها خلال الربع الأول 2025.

وتابع: بفضل خبرتنا الواسعة على مر العقود وبالأخص في التطوير التكنولوجي والمحاكاة، لدينا ثقة عالية في أداء التقنية الجديدة. ويعتبر تشغيل الخلايا التجريبية خطوة مهمة من أجل استخدام التقنية الجديدة على النطاق الصناعي بحلول 2028 وتعزيز ثقة شركائنا وعملائنا.

وأوضح أن الشركة قامت منذ نشأتها بتطوير ثماني تقنيات خلايا الاختزال لمشاريعها الجديدة وتحديث المشاريع القائمة، واستخدمت تقنياتها الخاصة في تطوير جميع مصاهر الشركة منذ تسعينيات القرن الماضي، وتعديل جميع خطوط الإنتاج القديمة، مما يعني أن جميع خلايا الاختزال البالغ عددها 2843 خلية تعمل بتقنيات ((الإمارات العالمية للألمنيوم)).

وأضاف أن الشركة كذلك قررت البدء في ترخيص تقنياتها الخاصة لشركات الألمنيوم الأخرى، وهي خطوة بارزة نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. وفي 2016، أصبحت ((الإمارات العالمية للألمنيوم)) أول شركة صناعية إماراتية تمنح ترخيصاً لتقنياتها الصناعية الأساسية على المستوى الدولي من خلال اتفاقية مع شركة ألمنيوم البحرين ((ألبا)) لاستخدام تقنياتها في مشروع توسعة خط الصهر السادس للشركة البحرينية.

انبعاثات

وحول الصهر بتقنية ((EX)) وإلى أي مدى تقلل من الانبعاثات، أكد أنه تم تصميم الخلية الجديدة بشكل مبتكر تساهم في خفض التكلفة وتحقيق وفورات مع تحسين كفاءة الإنتاج، حيث تعمل الخلية الجديدة بمستويات أقل للطاقة مما يُمكننا من استخدام الطاقة المُوفرة في صهر المزيد من الألمنيوم أي زيادة الإنتاجية. كما تعمل بالاعتماد على نمطين مختلفين للعمليات، أحدهما لزيادة الإنتاجية والآخر لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض استهلاك الكهرباء وصافي استهلاك الكربون إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لكل طن من الألمنيوم بحوالي 5% بالنسبة للتصميم الذي يعزز الإنتاجية، وحوالي 12% للتصميم الذي يتميز بكفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بتقنية ((DX + Ultra)) الحالية.

وحول التحديات التي واجهت الشركة خلال مرحلة تطوير تقنية ((EX))، وكيف تعامل فريق العمل مع هذه التحديات، أكد أن الابتكار في حد ذاته من أبرز التحديات التي تواجهنا أثناء عملية التصميم والتطوير التكنولوجي، وهدفنا الأساسي هو تحسين الأداء مع الحفاظ على التكلفة التنافسية لكل طن من الألمنيوم المنتج.

وتابع: نهدف في الشركة إلى تطوير مستقبل إنتاج الألمنيوم بشكل مبتكر. ونعتزم قيادة مسيرة تطوير الحلول التكنولوجية في صناعتنا وترسيخ مكانتنا كأفضل موردي التكنولوجيا الصناعية في العالم، مع المساهمة في تحقيق استراتيجية النمو الصناعي في الإمارات ((مشروع 300 مليار)) وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

إضافة إلى ذلك، تساهم تقنية ((EX)) في توفير فرص نمو أكبر للشركة من خلال تعزيز قدرتنا على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون وتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول 2050.

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