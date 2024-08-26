الإمارات تدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال والابتكار

زارت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، دولة لريادة الأعمال، مركز خليفة للابتكار التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وحاضنة الأعمال ((in5)) التابعة لمجموعة تيكوم، والمنطقة الحرة في مدينة مصدر، بهدف بحث آليات تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة لدعم تطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة ودفعها نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.

وتسريع الابتكار التكنولوجي، وخلق فرص جديدة لرواد الأعمال الإماراتيين، وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة على التوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة باعتبارها قطاعات استراتيجية تسهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.

وكان في استقبال معاليها كل من الدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في مركز خليفة للابتكار، وعبدالله خليفة بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، في حاضنة الأعمال in5، وأحمد محمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، في المنطقة الحرة بمصدر.

حيث اطلعت معاليها على البرامج والمبادرات والحوافز التي تقدمها الجهات الثلاث لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة من النمو والتطور، وتحفيزهم على تأسيس أنشطتهم ومشاريعهم الريادية بمختلف القطاعات الاقتصادية.وأكدت معالي علياء المزروعي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

حيث يُمثلان محركاً رئيسياً للتنويع الاقتصادي والانتقال نحو اقتصاد وطني قائم على المعرفة، في ضوء مستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031)). وقالت معاليها: ((نحن حريصون على تعزيز التعاون مع حاضنات الأعمال وصناديق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.

وذلك نظراً لدورها المهم والحيوي في دعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية من خلال توفير فرص التمويل والممكنات المتنوعة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات مثل التمويل والدعم التقني والفني لمشاريعهم الناشئة، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لريادة الأعمال والمشاريع الريادية)).

((in5)).. حاضنة للإبداع والنمو

في زيارتها لحاضنة الأعمال((in5))، التقت معاليها بسعادة عبدالله خليفة بالهول، حيث قدم فريق ((in5)) عرضاً شاملاً حول دور مجموعة تيكوم منذ تأسيسها في عام 1999 كمركز لتوفير الممكنات للشركات الناشئة.

وكذلك قدم الفريق شرحاً حول أهم الإنجازات التي حققتها ((in5)) منذ تأسيسها، بما في ذلك دعم أربع حاضنات أعمال ومراكز أعمال تخدم رواد الأعمال في مجالات متعددة، كما تم استعراض بعض الأرقام البارزة مثل وجود أكثر من 490 شركة ناشئة نشطة داخل المنظومة، وانطلق منها ثلاث شركات محلية مليارية خلال السنوات الماضية.

((مدينة مصدر)) وجهة الابتكار

في زيارتها للمنطقة الحرة في مدينة مصدر، التقت معاليها بسعادة أحمد محمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، واستعرض فريق ((مصدر)) نظرة عامة حول ما حققته المدينة خلال السنوات الماضية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، وأوضح الفريق أن المدينة تركز على ستة قطاعات رئيسية هي: الفضاء، الطاقة، علوم الحياة، التقنيات الزراعية، الذكاء الاصطناعي، والتنقل.

حاضنة التقنيات العميقة

وفي زيارتها لمركز خليفة للابتكار التابع لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، التقت معاليها بالدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وخلال اللقاء، قدم فريق المركز عرضاً عن أبرز الجهود التي يقوم بها في دعم رواد الأعمال، وتوجهاته الاستراتيجية، حيث إن مركز خليفة للابتكار هو أول حاضنة متخصصة في ((التقنيات العميقة)) في الدولة.

كما يوفر المركز للشركات الناشئة شبكة واسعة تسهل الوصول إلى الأسواق، حيث ينظم جولات ترويجية في الجامعات الأخرى، إلى جانب تنظيم جلسات تواصل تجمع رواد الأعمال لتبادل الأفكار حول قطاع الأعمال، كما يقوم المركز بتنظيم مسابقات حول عرض المشاريع الناشئة والتي تمكن رواد الأعمال من الحصول على تمويل لشركاتهم الناشئة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز