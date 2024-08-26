2.7 مليون معاملة لرد الضريبة للسياح في النصف الأول

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن المعاملات المنفذة عبر النظام الرقمي لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهدت مُعدلات نمو جيدة خلال العام الحالي، وبلغ عدد معاملات رد الضريبة للسياح استناداً لملصقات الاسترداد الصادرة عن متاجر التجزئة المُرتبطة إلكترونياً بالنظام 2.7 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي، بمعدل يومي بلغ نحو 15 ألف معاملة مُقابل 2.55 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2023 بمعدل يومي 14.18 ألف معاملة بارتفاع بلغت نسبته 5.62%.

19.67 مليون معاملة

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن إجمالي عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها لرد الضريبة للسياح بلغ نحو 19.67 مليون معاملة منذ بدء تطبيق النظام حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي مُقابل عدد إجمالي بلغ 14.54 مليون معاملة بنهاية النصف الأول من عام 2023 بزيادة قوية خلال 12 شهراً بلغت نسبتها 35.25%.مُشيرة إلى أنه على مدى عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024) تم تنفيذ 5.13 ملايين معاملة إلكترونية لرد الضريبة للسياح، بمعدل يومي بلغ أكثر من 14 ألف معاملة.

وقال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ((يرجع الارتفاع الملحوظ في معاملات رد الضريبة للسياح إلى الانتعاش السياحي الكبير الذي تشهده الدولة انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة بالتوسع في سياسات التنويع، وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي ومنها قطاع السياحة الحيوي الواعد)).وأضاف: ((من العوامل الرئيسة التي أدت كذلك لارتفاع معاملات رد الضريبة للسياح؛ التطوير المتواصل الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للضرائب للارتقاء المُستمر بالنظام الرقمي لرد الضريبة للسياح.

حيث يعتمد النظام الأحدث من نوعه عالمياً على آليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، فيتم التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، من خلال الربط الإلكتروني بين المنافذ ونظام رد الضريبة للسياح، ويتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام، بالإضافة لإجراءات التحقق المبرمجة في النظام للتأكد من أحقية استرداد الضريبة وفقاً للتشريعات الضريبية)).

التحول الرقمي

وأوضح أن الهيئة تتبنى خططاً طموحة للتحول الرقمي لتقديم الخدمات الضريبية بما يتماشى مع الأولويات والتوجهات الحكومية، والمُساهمة بمُبادرات متنوعة ضمن المشاريع التحوُّلية بإجراءات فعَّالة لتسريع إنجاز خدماتها، والحد من الاستخدامات الورقية.

وكذلك تخفيض عدد المستندات المطلوبة لتنفيذ الخدمات قدر الإمكان، وغيرها من تسهيلات خدمية لتحقيق أثر ملموس خلال فترات زمنية قصيرة، وتلبية مُتطلبات برنامج تصفير البيروقراطية في الإجراءات وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون خدمات حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن قاعدة متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بنظام رد الضريبة للسياح شهدت توسعاً ملحوظاً في جميع أنحاء الدولة.

حيث تخطى عددها الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الحالي 16.87 ألف متجر مُقارنة بنحو 15.61 ألف متجر بنهاية النصف الأول من 2023 بإضافة 1.26 ألف متجر بزيادة نسبتها 8.07% خلال عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، بعد أن شهد عدد متاجر التجزئة المرتبطة بالنظام ارتفاعاً متواصلاً خلال السنوات الماضية من 10.26 آلاف متجر بنهاية 2020 إلى 13.88 ألف متجر بنهاية 2021، ثم ارتفع إلى 15.24 ألف متجر بنهاية 2022، وواصل الارتفاع إلى 16.48 ألف متجر بنهاية 2023.

وأفادت بأنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ وزيادة في انتشار أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة في دقيقتين تقريباً لكل معاملة؛ فارتفع عددها الإجمالي بنهاية النصف الأول من العام الحالي إلى 95 جهازاً مقابل 79 جهازاً بنهاية النصف الأول من عام 2023 بإضافة 16 جهازاً جديداً بزيادة كبيرة بلغت نسبتها 20.25% خلال عام (من نهاية يونيو 2023 حتى نهاية يونيو 2024)، وتم خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي إضافة 6 أجهزة جديدة مُقابل جهاز تم إضافته خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

وأوضحت أن شركة ((بلانيت)) - المخولة من الهيئة الاتحادية للضرائب بتشغيل النظام - تقوم بإدارة هذه الأجهزة المزودة بكافة الوسائل التقنية اللازمة لإتمام إجراءات رد الضريبة بشكل آلي بالكامل عبر أجهزة الخدمة الذاتية المُنتشرة في العديد من المراكز التجارية الرئيسة (المولات) والفنادق، إضافة إلى توافرها بمنافذ مغادرة السياح للدولة.

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