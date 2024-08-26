الأسهم القيادية ترفع سوق دبي.. و«تيكوم» فوق 3 دراهم

تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 4300 نقطة في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.75% أو ما يعادل 32 نقطة، مسجلاً 4324.75 نقطة، ليستعيد السوق مجدداً مستويات مارس الماضي، رابحاً أكثر من 4 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 721.56 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 725.67 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.وصعد سهم ((تيكوم)) 1.7% بختام تداولات أمس، ليغلق عند 3.02 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في 5 يوليو 2022، وخلال الجلسة ارتفع السهم إلى 3.04 دراهم.

وتصدر سهم ((أمانات القابضة)) ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.25%، في حين استحوذ سهم ((إعمار العقارية)) على النصيب الأكبر من سيولة السوق بنحو 66.1 مليون درهم مرتفعاً 1.56% ليغلق عند 8.47 دراهم، تلاه ((دبي الإسلامي)) بـ34.16 مليون درهم مغلقاً عند 6.16 دراهم ليرتفع 0.82%، ثم سوق دبي المالي جاذباً 24.85 مليون درهم ليقفل عند 1.3 درهم مرتفعاً 3.2%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم دبي التجاري 3.3%، والإمارات ريم للاستثمار 2%، وبنك المشرق 1.86%، في حين استقر سهم ((الإمارات دبي الوطني)) عند 19.75 درهماً.واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 22.3 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 92.8 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 70.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام ((فادجي)) عند مستوى 9356.44 نقطة، متراجعاً 0.19% في جلسة أمس.وتصدر ((العالمية القابضة)) النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 209.6 ملايين درهم، تلاه ((كيو القابضة)) جاذباً 91.5 مليون درهم، ثم ((أدنوك للحفر)) بسيولة 77.99 مليون درهم مرتفعاً 0.67% ليغلق عند 4.53 دراهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، أسهم أسمنت الخليج 4.35%، وأدنوك للإمداد 4%، وأيبيكس للاستثمار 3.43%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 3.3%.واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.35 مليار درهم، موزعة بواقع 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و292.13 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 437.1 مليون سهم عبر تنفيذ 29 ألف صفقة.

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