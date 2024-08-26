4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 4 مليارات درهم تمت عبر 1007 صفقات. وشهدت الدائرة تسجيل 787 مبايعة بقيمة 2.63 مليار درهم، منها 62 مبايعة لأراضٍ، و663 مبايعة لوحدات سكنية و62 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة المركز التجاري الثانية المبيعات من حيث القيمة بـ440 مليون درهم عبر واحدة، وجاءت ثانياً منطقة برج خليفة بقيمة 257 مليون درهم نتجت عن 68 صفقة، وثالثاً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ208 ملايين درهم عبر 66 صفقة، ورابعاً منطقة بوكدرة عبر 64 صفقة بقيمة 130 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بدبي صفقة بيع لشقة سكنية ضمن مشروع ((بي في ريزيدنسس)) الفاخر بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جميرا باي، وتتكون الشقة من أربع غرف وتمتد على مساحة 9172 قدماً مربعاً أي ما يعادل 7631 درهماً للقدم المربع الواحد، إلى جانب بيع قطعة أرض في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 440 مليون درهم تمتد على مساحة 10000 قدم مربع أي ما يعادل 44 ألف درهم للقدم المربع الواحد.وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.21 مليار درهم تمت عبر 187 معاملة، منها 55 رهناً لأرض، و118 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 33 هبة بقيمة 229 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز