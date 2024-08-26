النفط يرتفع %3 وسط مخاوف التصعيد ووقف إنتاج ليبيا

ارتفعت أسعار النفط نحو 3 %، أمس، بعد تقارير عن وقف شبه كامل للإنتاج في ليبيا، مما أضاف إلى مكاسب سابقة نتيجة مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولار، أو 2.91 %، إلى 81.32 دولاراً للبرميل خلال التداولات، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.22 دولار، أي 2.97 %، إلى 77.05 دولاراً للبرميل. وبلغ سعر برنت خلال جلسة 81.35 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 11 يوماً.

وقفزت الأسعار بعد أن أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً حالة ((القوة القاهرة)) على جميع الحقول والموانئ والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.كما ارتفع الخامان بأكثر من 2 % يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال محللون لدى ((إيه.إن.زد)) في مذكرة ((احتمال تيسير السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية))، وأضافوا إنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة. وقالت بريانكا ساشديفا محللة الأسواق البارزة في فيليب نوفا إن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن ((أوبك+)) الذين يعتزمون زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام.

وأضافت: ((يبدو أن الطلب الأمريكي القوي حالياً وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من البترول يشكلان الداعم الوحيد لأسعار النفط في مواجهة احتمالات فائض المعروض من أوبك)).وقال كارستن فريتش المحلل لدى ((كومرتس بنك)): ((تواصل أسعار النفط ارتفاعها بسبب الهجمات التي وقعت مطلع الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله. لكن يبدو أن الوضع هدأ مجدداً مما حد من المكاسب)).

مشكلة ليبيا

وقالت الحكومة الليبية التي تسيطر على شرق البلاد إنها ستوقف إنتاج النفط وتصديره بشكل كامل، بعد أن قامت الحكومة الموازية في طرابلس باستبدال قيادة البنك المركزي.ولأكثر من أسبوع تصاعد الخلاف حول من يقود البنك المركزي، والذي يدير مليارات الدولارات من عائدات الطاقة، ما أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية وتهديد اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. وتسعى حكومة طرابلس إلى استبدال المحافظ صادق الكبير، الذي رفض التنحي.

وبلغ إنتاج البلاد الإجمالي من النفط نحو 1.15 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها ((بلومبرج)). ومنذ ذلك الحين، توقف حقل ((الشرارة)) أكبر حقول النفط في البلاد، والذي يضخ ما يقرب من 270 ألف برميل يومياً. يضم شرق البلاد حوض ((سرت)) والذي يحتوي على معظم احتياطيات النفط الليبية وأربع من محطات تصدير النفط في البلاد.

وقال محلل في ((سيتي جروب)): إن انخفاض الصادرات الليبية قد يدفع أسعار خام برنت مؤقتاً إلى متوسط 80 دولاراً للبرميل.وغالباً ما أدت الانقسامات السياسية العميقة بين الحكومتين في شرق ليبيا وغربها إلى اشتباكات وحصار استهدف منشآت أكثر موارد البلاد قيمة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في عام 2020، والذي دعمته الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاقتتال.

وتسيطر ليبيا على أكبر احتياطيات النفط الخام المعروفة في أفريقيا، لكن الإنتاج يعاني من صراع سياسي يمتد لأكثر من عقد. وقد أثرت عمليات الإغلاق المتكررة، بما في ذلك أكبر حقل في البلاد، ((حقل الشرارة))، والذي توقف الإنتاج فيه منذ أوائل أغسطس، جزئياً على أسواق النفط العالمية.

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