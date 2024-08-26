إكسون موبيل تتوقع استمرار الطلب على النفط عند مستوياته الحالية حتى 2050

تتوقع شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل كورب استمرار الطلب العالمي على النفط حتى عام 2050 عند مستوياته الحالية وربما أكثر قليلاً، وهو ما يجعل من الصعب وصول العالم إلى هدف صفر انبعاثات كربونية بحلول منتصف القرن الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن إكسون موبيل قولها في تقريرها السنوي إن الطلب العالمي سيظل حتى فوق 100 مليون برميل يوميا

حتى 2050 مدعوماً بنمو الاستخدام الصناعي مثل منتجات اللدائن وعمليات النقل الثقيل.

من ناحيتها، تقول وكالة الطاقة الدولية إنه يجب خفض الطلب العالمي على النفط بنسبة 75% إلى 24 مليون برميل يومياً بحلول 2050 حتى لا ترتفع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن مستوياتها قبل انتشار الصناعة.

وقال كريس بيردسال مدير الاقتصادات والطاقة في إكسون موبيل إن وكالة الطاقة الدولية تقول كما نقول إن العالم لا يسير على الطريق الصحيح نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، مضيفاً: "علينا أن نكون واضحين تمامًا بشأن المسار الذي يسلكه العالم، وإلا فإننا نخدع أنفسنا".

في الوقت نفسه، تتوقع إكسون بدء تراجع الانبعاثات الغازية في العالم بحلول 2030 مع استمرار نمو مصادر الطاقة المتجددة، وستنخفض هذه الانبعاثات بنسبة 25% بحلول 2050، وهو انخفاض قد لا يكفي لمنع التغير المناخي بصورة كبيرة.

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