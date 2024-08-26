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دبي الدولي للرياضات البحرية ينظم أكثر من 20 فعالية في الموسم الجديد

8/26/2024 7:30:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية تنظيم أكثر من 20 فعالية في الموسم البحري الجديد 2024-2025.

وينطلق
الموسم الجديد
يوم السبت
21 سبتمبر المقبل بسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، بينما سيتم تنظيم جائزة دبي الكبرى من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل، في ختام بطولة العالم للزوارق السريعة -إكس كات، إضافة إلى المسابقة الإقليمية الأولى للشراع الحديث للأولمبياد الخاص في أكتوبر، وسباق دبي الدولي للدراجات المائية "يو آي ام"، مطلع العام الجديد.

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن النادي سينظم مجموعة من السباقات التراثية المحلية المتنوعة مثل فئات السفن والقوارب الشراعية المحلية 60 و43 و22 قدماً، وقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، بجانب الكرنفالات الكبرى مثل النسخة الـ 34 لسباق القفال، والنسخة الـ 28 لكأس آل مكتوم

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