الأعلى للأمومة والطفولة يطلق فيلماً توعوياً حول الوقاية من التنمر

أطلق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، فيلماً توعوياً، حول سبل وأهمية الوقاية من التنمر، يتم بثه اليوم عبر مختلف المنصات الإعلامية في الدولة.

ويأتي إطلاق الفيلم في إطار الحملة التوعوية حول الوقاية من التنمر في المدارس، وإعلان يوم الطفل الإماراتي لهذا العام تحت شعار "حق الطفل في الحماية"، وتماشيًا مع التزام حكومة دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل التي ينص عليها قانون“وديمة”، ولدعم الإيجابية في البيئة المدرسية والإسهام في جعلها آمنة للأطفال.

وقد أطلق المجلس منذ عام 2016، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك“أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برنامج الوقاية من التنمر في المدارس، بهدف الوقاية من التنمر التي تنعكس سلبا على سلامة الطلاب وصحتهم، وتؤثر بشكل كبير على نفسية الطلاب وتعيق قدرتهم على الاندماج في البيئة المدرسية وتحقيق التفوق الدراسي، وتعرقل إقامة علاقات سوية وصداقات وثيقة فيما بينهم.

ويهدف الفيلم إلى تعزيز الوعي لدى الطلبة في المدارس في دولة الإمارات، لتكون البيئة المدرسية تربة خصبة وموئلا مثاليا لتعليم يضاهي أرقى المستويات العالمية، ودعم حق الطفل في البقاء والحماية والنماء بما في ذلك أصحاب الهمم، وفي إطار تمسك حكومة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالمبادئ التوجيهية لاتفاقية حقوق الطفل الدولية.

وستشارك جميع المؤسسات الإعلامية في الدولة في هذه الحملة التوعوية، من خلال مشاركة بث الفيديو اليوم عبر مواقعها وصفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أطلق شعار "حق الطفل في الحماية" على احتفالات الدولة بيوم الطفل الإماراتي لعام 2024، والذي صادف يوم 15 مارس الماضي، ليعكس جهود دولة الإمارات التي تعد من الدول الرائدة في تعزيز هذا الشأن، حيث تم إطلاق سلسلة من القوانين والتشريعات، التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للأطفال، وتغطي مجموعة شاملة ومتنوعة من المجالات، مثل الحقوق الأساسية، والأسرية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والحماية، تضمن من خلالها توفير بيئة ملائمة وإيجابية وصحية لتنشئة الأطفال وتربيتهم بشكل سليم.

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