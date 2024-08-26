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الإمارات تتابع قضية القبض على المواطن الإماراتي مؤسس «تليغرام» في فرنسا

8/26/2024 7:30:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت دولة الإمارات بأنها تتابع عن كثب قضية المواطن الإماراتي بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار بورجيه، وأنها تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن رعاية المواطنين وحفظ مصالحهم ومتابعة شؤونهم وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم أولوية قصوى لدى دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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