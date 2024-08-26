((التنمية السياسية)) يختتم ورشتي عمل لموظفي أمانة العاصمة والمجالس البلدية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع مجلس المحرق البلدي، ورشتي عمل لموظفي أمانة العاصمة والمجالس البلدية، ضمن فعاليات برنامج الوعي الوطني، حيث جاءت الورشة الأولى بعنوان «الإلقاء والتقديم»؛ وقدمها كل من: أحمد شبيب أمين سر مجلس المحرق البلدي، ومصعب الشيخ أخصائي الإعلام بالمجلس، أما الورشة الثانية فتناولت قانون البلديات والمجالس البلدية، قدمتها الباحث القانوني إيمان فيصل الحمادي.
وتطرق المحاضران في الورشة الأولى إلى التعريف بأهم المفاهيم والمصطلحات الخاصة بفن الإلقاء والتقديم، وكيفية اكتساب الثقة في مواجهة الجماهير، والعلاقة بين الإلقاء والاتصال، والتعرف على مهارات التواصل الفعال، إضافة إلى تدريبات تطبيقية متنوعة.
كما تعرف المشاركون في الورشة على التقنيات الخاصة بفن الإلقاء وتقديم العروض، التي تشمل؛ تحديد الفكرة والأهداف، والتخطيط للعرض، ووضع محتوى العرض، المقدمة والإقلاع، المتن، وأخيراً الخاتمة.
أما الورشة الثانية فاستعرضت فيها الحمادي أهمية قيام المجالس البلدية ومساهمتها الفاعلة في تعزيز المسيرة التنموية الشاملة في مملكة البحرين، وما تقوم به من أدوار خدمية للمواطن والمقيم، عبر ممارسة سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر والمراقبة في حدود اختصاصها.
كما تطرقت إلى آليات تشكيل مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية، والشروط الواجب توافرها في المرشحين للمجالس البلدية، وآليات عمل المجالس والاجتماعات الدورية وآليات اتخاذ القرارات واختصاصاتها، إلى جانب شرح الأدوات التي يمتلكها أعضاء المجالس البلدية في تسيير أعمال المجلس.
وفي الختام أعرب المشاركون عن شكرهم لمعهد البحرين للتنمية السياسية على كل ما يقدمه من برامج وفعاليات هادفة إلى تعزيز ونشر قيم التنمية السياسية لدى مختلف فئات المجتمع، ورفع المهارات الفردية والشخصية للمشاركين في هذه الفعاليات.
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