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((التنمية السياسية)) يختتم ورشتي عمل لموظفي أمانة العاصمة والمجالس البلدية

8/26/2024 7:27:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭ ‬لموظفي‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬برنامج‭ ‬الوعي‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬الورشة‭ ‬الأولى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الإلقاء‭ ‬والتقديم»؛‭ ‬وقدمها‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬أحمد‭ ‬شبيب‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي،‭ ‬ومصعب‭ ‬الشيخ‭ ‬أخصائي‭ ‬الإعلام‭ ‬بالمجلس،‭ ‬أما‭ ‬الورشة‭ ‬الثانية‭ ‬فتناولت‭ ‬قانون‭ ‬البلديات‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬قدمتها‭ ‬الباحث‭ ‬القانوني‭ ‬إيمان‭ ‬فيصل‭ ‬الحمادي‭.‬

وتطرق‭ ‬المحاضران‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬التعريف‭ ‬بأهم‭ ‬المفاهيم‭ ‬والمصطلحات‭ ‬الخاصة‭ ‬بفن‭ ‬الإلقاء‭ ‬والتقديم،‭ ‬وكيفية‭ ‬اكتساب‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الجماهير،‭ ‬والعلاقة‭ ‬بين‭ ‬الإلقاء‭ ‬والاتصال،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬مهارات‭ ‬التواصل‭ ‬الفعال،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريبات‭ ‬تطبيقية‭ ‬متنوعة‭.‬

كما‭ ‬تعرف‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬التقنيات‭ ‬الخاصة‭ ‬بفن‭ ‬الإلقاء‭ ‬وتقديم‭ ‬العروض،‭ ‬التي‭ ‬تشمل؛‭ ‬تحديد‭ ‬الفكرة‭ ‬والأهداف،‭ ‬والتخطيط‭ ‬للعرض،‭ ‬ووضع‭ ‬محتوى‭ ‬العرض،‭ ‬المقدمة‭ ‬والإقلاع،‭ ‬المتن،‭ ‬وأخيراً‭ ‬الخاتمة‭.‬

أما‭ ‬الورشة‭ ‬الثانية‭ ‬فاستعرضت‭ ‬فيها‭ ‬الحمادي‭ ‬أهمية‭ ‬قيام‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬أدوار‭ ‬خدمية‭ ‬للمواطن‭ ‬والمقيم،‭ ‬عبر‭ ‬ممارسة‭ ‬سلطة‭ ‬إصدار‭ ‬اللوائح‭ ‬والقرارات‭ ‬والأوامر‭ ‬والمراقبة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬اختصاصها‭.‬

كما‭ ‬تطرقت‭ ‬إلى‭ ‬آليات‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬أمانة‭ ‬العاصمة‭ ‬والمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬والشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬المرشحين‭ ‬للمجالس‭ ‬البلدية،‭ ‬وآليات‭ ‬عمل‭ ‬المجالس‭ ‬والاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬وآليات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬واختصاصاتها،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬شرح‭ ‬الأدوات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬أعضاء‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬في‭ ‬تسيير‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭.‬

وفي‭ ‬الختام‭ ‬أعرب‭ ‬المشاركون‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬لمعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يقدمه‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬هادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ونشر‭ ‬قيم‭ ‬التنمية‭ ‬السياسية‭ ‬لدى‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬ورفع‭ ‬المهارات‭ ‬الفردية‭ ‬والشخصية‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭.‬

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