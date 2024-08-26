السماح بإضافات البناء على الفيلات الأصلية لغرض سكني من دون أي استخدامات أخرى كالشقق أو المحلات التجارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





تضمن‭ ‬قرار‭ ‬رقم‭ (‬899‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بإصدار‭ ‬الاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المشروعات‭ ‬الإسكانية‭ ‬والدليل‭ ‬المنظم‭ ‬لها،‭ ‬تعديلات‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للبيوت‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬أراضي‭ ‬بمساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬أو‭ ‬واجهات‭ ‬أمامية‭ ‬طولها‭ ‬يتجاوز‭ ‬15‭ ‬مترا،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬الاستعمالات‭ ‬لمناطق‭ ‬الوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬للبيوت‭ ‬المبنية‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬أراض‭ ‬بمساحة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬بحيث‭ ‬يسمح‭ ‬بإضافات‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬الفلل‭ ‬الأصلية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬تلك‭ ‬الإضافات‭ ‬لغرض‭ ‬سكني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬استخدامات‭ ‬أخرى‭ ‬كالشقق‭ ‬أو‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬إضافة‭ ‬مرافق‭ ‬للسكن‭ ‬فوق‭ ‬سطح‭ ‬الفيلا،‭ ‬فإنه‭ ‬تم‭ ‬تقليل‭ ‬الارتفاع‭ ‬الى‭ ‬3 , 20‭ ‬أمتار‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالقرار‭ ‬السابق‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يسمح‭ ‬بارتفاع‭ ‬4‭ ‬أمتار‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭.‬

وتم‭ ‬إضافة‭ ‬بند‭ ‬بسماح‭ ‬بإضافة‭ ‬مرافق‭ ‬للسكن‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬تخصص‭ ‬لمرافق‭ ‬السكن‭ ‬بارتفاع‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدور‭ ‬الأرضي‭ ‬للفيلا‭ ‬الأصلية‭ ‬فقط‭ ‬متصلة‭ ‬بالفيلا‭ ‬الأصلية‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬الجانبية‭ ‬أو‭ ‬الخلفية‭ ‬ولا‭ ‬تحسب‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬ترك‭ ‬ارتداد‭ ‬جانبي‭ ‬أو‭ ‬خلفي‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬1 , 50‭ ‬متر،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬توفير‭ ‬الإشراف‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭.‬

كما‭ ‬يسمح‭ ‬بإضافة‭ ‬مرافق‭ ‬للسكن‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬ولا‭ ‬تحسب‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬وتخصص‭ ‬لمرافق‭ ‬السكن‭ ‬فقط‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬الفيلا‭ ‬الأصلية‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬الإشراف‭ ‬الهندسي‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬الارتداد‭ ‬بين‭ ‬مرافق‭ ‬السكن‭ ‬والمبنى‭ ‬الأصلي‭ ‬للوحدة‭ ‬عن‭ ‬1 , 20‭ ‬متر‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الضوابط‭ ‬لبناء‭ ‬سرداب‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬ويكون‭ ‬متصل‭ ‬بالمبنى‭ ‬تم‭ ‬إضافة‭ ‬شرطين‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬بحيث‭ ‬يشترط‭ ‬توفير‭ ‬الإشراف‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ألا‭ ‬يقل‭ ‬ارتداد‭ ‬السرداب‭ ‬عن‭ ‬حدود‭ ‬العقار‭ ‬عن‭ ‬مترين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجوانب،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬حذف‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالقرار‭ ‬السابق‭ ‬بأن‭ ‬يسمح‭ ‬بالاستخدامات‭ ‬السكنية‭ ‬بنسبة‭ ‬100 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬السرداب‭. ‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬اشتراطات‭ ‬الارتداد‭ ‬الأمامي‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الارتداد‭ ‬الأمامي‭ ‬الأصلي‭ ‬للفيلا‭ ‬الأصلية‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يسمح‭ ‬بتقليل‭ ‬الارتداد‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬أمتار‭ ‬وذلك‭ ‬للحالات‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬الارتداد‭ ‬الأصلي‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬أمتار،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬بتقليل‭ ‬الارتداد‭ ‬الأمامي‭ ‬إلى‭ ‬2‭ ‬متر‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفلل‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬حرم‭ ‬طريق‭ ‬عرضه‭ ‬20‭ ‬مترا‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تقديم‭ ‬الرسومات‭ ‬الهندسية‭ ‬والاشراف‭ ‬الهندسي‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الارتداد‭ ‬الجانبي‭ ‬والخلفي‭ ‬فإن‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إصداره‭ ‬يشترط‭ ‬على‭ ‬الا‭ ‬يقل‭ ‬الارتداد‭ ‬عن‭ ‬1 ? 50‭ ‬متر‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالقرار‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬الا‭ ‬يقل‭ ‬الارتداد‭ ‬عن‭ ‬2‭ ‬متر‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬الارتفاعات‭ ‬بين‭ ‬القرار‭ ‬بألا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬البناء‭ ‬الكلي‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬طوابق‭ ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬قدره‭ ‬13‭ ‬مترًا‭ ‬شاملًا‭ ‬مرافق‭ ‬السكن‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الهدم‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬الى‭ ‬15‭ ‬مترًا،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬طوابق‭ (‬ثلاثة‭ ‬طوابق‭) ‬وبحد‭ ‬أقصى‭ ‬قدره‭ ‬15‭ ‬متراً‭ (‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬متراً‭).‬

كما‭ ‬بيّن‭ ‬القرار‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬السور‭ ‬الأمامي‭ ‬والجانبي‭ ‬والخلفي‭ ‬على‭ ‬2 , 50‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬منسوب‭ ‬سطح‭ ‬الرصيف،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬السابق‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬السور‭ ‬الخارجي‭ ‬عن‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدور‭ ‬الأرضي،‭ ‬ويسمح‭ ‬بزيادة‭ ‬ارتفاع‭ ‬السور‭ ‬بشرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬لجنة‭ ‬الواجهات‭.‬

كما‭ ‬أضاف‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وقوع‭ ‬جدار‭ ‬السور‭ ‬على‭ ‬أراضٍ‭ ‬منحدرة‭ ‬يجب‭ ‬عمل‭ ‬تدرجات‭ ‬في‭ ‬جدار‭ ‬السور‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بالارتفاعات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليه‭.‬

كما‭ ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬اشتراطات‭ ‬خاصة‭ ‬بالواجهات‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬التشكيل‭ ‬المعماري‭ ‬للواجهات‭ ‬الأصلية،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الألوان‭ ‬الخارجية‭ ‬لواجهات‭ ‬الأجزاء‭ ‬المضافة‭ ‬بنفس‭ ‬لون‭ ‬المبنى‭ ‬الأصلي‭ ‬‮«‬ألوان‭ ‬فاتحة‮»‬‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬تتطابق‭ ‬مع‭ ‬واجهات‭ ‬الفيلا‭ ‬الأصلية،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬لشئون‭ ‬الإسكان‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بتغيير‭ ‬نسق‭ ‬الواجهات‭ ‬المعمارية‭ ‬لبعض‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وذلك‭ ‬مراعاة‭ ‬لمقتضيات‭ ‬النسق‭ ‬المعماري‭ ‬فيها‭ ‬بين‭ ‬المشاريع‭ ‬الاسكانية‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬تمت‭ ‬إضافة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إلغاء‭ ‬عدد‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ (‬الكراجات‭) ‬الأصلية‭ ‬في‭ ‬الفيلا،‭ ‬أو‭ ‬تغيير‭ ‬استعمالها،‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬بتوسعة‭ ‬الموقف‭ ‬للفيلا‭ ‬الأصلية‭ ‬بإضافة‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬واجهة‭ ‬الموقف‭ ‬على‭ ‬6‭ (‬ستة‭ ‬أمتار‭) ‬من‭ ‬الواجهة‭ ‬الأمامية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬عمل‭ ‬موقف‭ ‬سيارة‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الجانبية‭ ‬أو‭ ‬الخلفية‭ ‬داخل‭ ‬الفيلا‭ ‬الأصلية‭ ‬شريطة‭ ‬عدم‭ ‬تعارضه‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬إدارة‭ ‬تخطيط‭ ‬وتصميم‭ ‬الطرق‭ ‬بالوزارة‭ ‬المعنية‭ ‬بالأشغال‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬عامة‭ ‬أو‭ ‬حدائق‭ ‬أو‭ ‬مماش‭ ‬أو‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬قائمة،‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬الرجوع‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬لشؤون‭ ‬الإسكان،‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الهدم‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء‭ ‬يلزم‭ ‬توفير‭ ‬عدد‭ ‬المواقف‭ ‬الأصلية‭ ‬داخل‭ ‬حدود‭ ‬العقار‭.‬

أما‭ ‬بخصوص‭ ‬تعدد‭ ‬الوحدات‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬إلغائها‭ ‬تماما‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الجديد‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالقرار‭ ‬السابق‭.‬

وبخصوص‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الخاصة‭ ‬تم‭ ‬إضافة‭ ‬بعض‭ ‬البنود‭ ‬وإلغائها‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬إضافة‭ ‬بأن‭ ‬يُسمح‭ ‬بالبناء‭ ‬فوق‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬المسقوفة‭ ‬بارتفاع‭ ‬دورين،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬السابق‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬يسمح‭ ‬بالبناء‭ ‬فوق‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬المسقوفة‭ ‬ومرافق‭ ‬السكن‭ ‬والمجلس‭ ‬الخارجي‭ ‬وبارتفاع‭ ‬دور‭ ‬واحد‭ ‬وتحتسب‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬يسمح‭ ‬بالبناء‭ ‬فوق‭ ‬مرافق‭ ‬السكن‭ ‬دورا‭ ‬واحدا‭ ‬فقط،‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬كل‭ ‬دور‭ ‬على‭ ‬3 , 20‭ ‬أمتار‭ (‬ثلاثة‭ ‬أمتار‭ ‬وعشرين‭ ‬سنتيمترا‭)‬،‭ ‬وتحسب‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬مساحة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬50‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً‭ (‬خمسين‭ ‬متراً‭ ‬مربعاً‭) ‬لكل‭ ‬دور‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬ببناء‭ ‬برك‭ ‬السباحة‭ ‬بشرط‭ ‬ترك‭ ‬مترين‭ ‬عن‭ ‬حدود‭ ‬الملكية‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجهات،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬الإشراف‭ ‬من‭ ‬مكتب‭ ‬هندسي‭ ‬معتمد،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يسمح‭ ‬ببناء‭ ‬المرافق‭ ‬للسكن‭ ‬بدون‭ ‬وجود‭ ‬الفيلا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الهدم‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السماح‭ ‬بإضافة‭ ‬بناء‭ ‬المصاعد‭ ‬ضمن‭ ‬مساحات‭ ‬الارتدادات‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬الهدم‭ ‬وإعادة‭ ‬البناء‭ ‬يسمح‭ ‬بعمل‭ ‬دور‭ ‬مستقطع‭ ‬ضمن‭ ‬تصميم‭ ‬الفراغات‭ ‬الداخلية‭ ‬للفلل‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تتعدى‭ ‬50‭ (‬خمسين‭ ‬بالمائة‭) ‬من‭ ‬مسطح‭ ‬البناء‭ ‬لكل‭ ‬دور،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحسب‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬الكلية‭ ‬ويحسب‭ ‬ضمن‭ ‬الارتفاع‭ ‬الأصلي‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الرئيسي‭ ‬فقط،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يراعى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالارتفاع‭ ‬الكلي‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬للبناء‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬اشتراط‭ ‬إمكانية‭ ‬السماح‭ ‬بعمل‭ ‬درج‭ ‬منفصل‭ ‬مغلق‭ ‬ضمن‭ ‬المرافق‭ ‬الخارجية‭ ‬ولا‭ ‬يتم‭ ‬احتسابه‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬السماح‭ ‬بإضافة‭ ‬غرفة‭ ‬وحمام‭ ‬للحارس‭ ‬بالواجهة‭ ‬الأمامية‭ ‬للفيلا‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬العقارات‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬مساحتها‭ ‬1500‭ ‬متر‭ ‬مربع‭.‬

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