النفط يرتفع بفعل مخاوف من تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس بفعل مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية، في حين عززت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الوقود. صعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 79.39 دولارا للبرميل بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 36 سنتا أو 0.5 بالمائة إلى 75.19 دولارا للبرميل. وفي واحدة من أكبر الاشتباكات في أكثر من 10 أشهر من القتال عبر الحدود، أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل الأحد.
يثير هذا التصعيد المخاوف من أن يتحول القتال في غزة إلى حرب أوسع نطاقا بالمنطقة تجر إيران الداعمة لحزب الله والولايات المتحدة الحليف الرئيسي لإسرائيل. وقال توني سيكامور، محلل السوق في ي جي، في مذكرة إن «الضربة الاستباقية التي شنتها إسرائيل على لبنان في مطلع الأسبوع لمنع هجوم وشيك من حزب الله قد تضمن ارتفاع أسعار النفط هذا الصباح حيث يبدو أن خام غرب تكساس الوسيط يمدد انتعاشه الأولي إلى 77.50 دولارا...». ارتفع الخامان بأكثر من 2 بالمائة يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريبا. وقال محللون في بنك إيه إن زد في مذكرة: «احتمال تخفيف السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية»، وأضافوا أنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة. ومع ذلك، انخفضت أسعار النفط الأسبوع الماضي مع تأثر الطلب على الوقود بتوقعات ضعيفة للاقتصادات الكبرى، بحسب ما أضاف البنك. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية يوم الجمعة إنها اشترت ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي. وقالت شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي إن عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة ظل من دون تغيير عند 483 الأسبوع الماضي.
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