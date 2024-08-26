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النفط يرتفع بفعل مخاوف من تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

8/26/2024 7:27:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

‭ (‬رويترز‭): ‬واصلت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬مكاسبها‭ ‬أمس‭ ‬بفعل‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تصعيد‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬إمدادات‭ ‬النفط‭ ‬الإقليمية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬عززت‭ ‬تخفيضات‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الوشيكة‭ ‬التوقعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬العالمية‭ ‬والطلب‭ ‬على‭ ‬الوقود‭. ‬صعدت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬برنت‭ ‬37‭ ‬سنتا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬79‭.‬39‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭ ‬بينما‭ ‬ارتفعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬للخام‭ ‬الأمريكي‭ ‬36‭ ‬سنتا‭ ‬أو‭ ‬0‭.‬5‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬75‭.‬19‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬وفي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬عبر‭ ‬الحدود،‭ ‬أطلقت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬مئات‭ ‬الصواريخ‭ ‬والطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬الأحد‭.‬

يثير‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يتحول‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬حرب‭ ‬أوسع‭ ‬نطاقا‭ ‬بالمنطقة‭ ‬تجر‭ ‬إيران‭ ‬الداعمة‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الحليف‭ ‬الرئيسي‭ ‬لإسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬توني‭ ‬سيكامور،‭ ‬محلل‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬ي‭ ‬جي،‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الضربة‭ ‬الاستباقية‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬لمنع‭ ‬هجوم‭ ‬وشيك‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬قد‭ ‬تضمن‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬حيث‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬يمدد‭ ‬انتعاشه‭ ‬الأولي‭ ‬إلى‭ ‬77‭.‬50‭ ‬دولارا‭...‬‮»‬‭. ‬ارتفع‭ ‬الخامان‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬بالمائة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أيد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الاتحادي‭ (‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأمريكي‭) ‬جيروم‭ ‬باول‭ ‬بدء‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭ ‬قريبا‭. ‬وقال‭ ‬محللون‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬إيه‭ ‬إن‭ ‬زد‭ ‬في‭ ‬مذكرة‭: ‬‮«‬احتمال‭ ‬تخفيف‭ ‬السياسة‭ ‬النقدية‭ ‬عزز‭ ‬المعنويات‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‮»‬،‭ ‬وأضافوا‭ ‬أنهم‭ ‬يتوقعون‭ ‬أن‭ ‬ينفذ‭ ‬مجلس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الاتحادي‭ ‬سلسلة‭ ‬تدريجية‭ ‬من‭ ‬تخفيضات‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬انخفضت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬تأثر‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الوقود‭ ‬بتوقعات‭ ‬ضعيفة‭ ‬للاقتصادات‭ ‬الكبرى،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أضاف‭ ‬البنك‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الطاقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬إنها‭ ‬اشترت‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬ملء‭ ‬الاحتياطي‭ ‬البترولي‭ ‬الاستراتيجي‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬بيكر‭ ‬هيوز‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬الأسبوعي‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬منصات‭ ‬النفط‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ظل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تغيير‭ ‬عند‭ ‬483‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

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