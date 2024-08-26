مـيـســي خــارج تشــكيلة الأرجنــتـين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬غاب‭ ‬اسم‭ ‬النجم‭ ‬والقائد‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للمباراتين‭ ‬ضد‭ ‬تشيلي‭ ‬وكولومبيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬استدعاء‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭. ‬وقال‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬اسم‭ ‬ديبالا‭ ‬‮«‬أضيف‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬أيرس‭ ‬ثم‭ ‬كولومبيا‭ ‬بعدها‭ ‬بخمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬بارانكيا‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬السابعة‭ ‬والثامنة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

ويغيب‭ ‬ميسي‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬ذلك‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وبعدما‭ ‬أعلن‭ ‬اعتزاله‭ ‬الدولي،‭ ‬غاب‭ ‬اسم‭ ‬الجناح‭ ‬أنخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬الذي‭ ‬استعان‭ ‬بعنصر‭ ‬الشباب‭ ‬بضمه‭ ‬فالنتين‭ ‬باركو‭ (‬20‭ ‬عاما،‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬إيسيكييل‭ ‬فرنانديس‭ (‬22‭ ‬عاما،‭ ‬القادسية‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬ماتياس‭ ‬سوليه‭ (‬21‭ ‬عاما،‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬جوليانو‭ ‬سيميوني‭ (‬21‭ ‬عاما،‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬وتاتي‭ ‬كاستيانوس‭ (‬25‭ ‬عاما،‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭). ‬وتتصدر‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬بـ15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬متقدمة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬تحتل‭ ‬كولومبيا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭.‬