Tuesday, 27 August 2024 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مـيـســي خــارج تشــكيلة الأرجنــتـين

8/26/2024 7:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بوينوس‭ ‬ايرس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬غاب‭ ‬اسم‭ ‬النجم‭ ‬والقائد‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للمباراتين‭ ‬ضد‭ ‬تشيلي‭ ‬وكولومبيا‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬مونديال‭ ‬2026‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬ما‭ ‬فتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬استدعاء‭ ‬مهاجم‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬باولو‭ ‬ديبالا‭. ‬وقال‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬في‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكس‮»‬‭ ‬إن‭ ‬اسم‭ ‬ديبالا‭ ‬‮«‬أضيف‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬ستواجه‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬أيرس‭ ‬ثم‭ ‬كولومبيا‭ ‬بعدها‭ ‬بخمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬بارانكيا‭ ‬ضمن‭ ‬الجولتين‭ ‬السابعة‭ ‬والثامنة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

ويغيب‭ ‬ميسي‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬ذلك‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬باللقب‭ ‬القاري‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كولومبيا‭ ‬1‭-‬0‭.‬

وبعدما‭ ‬أعلن‭ ‬اعتزاله‭ ‬الدولي،‭ ‬غاب‭ ‬اسم‭ ‬الجناح‭ ‬أنخل‭ ‬دي‭ ‬ماريا‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬المدرب‭ ‬ليونيل‭ ‬سكالوني‭ ‬الذي‭ ‬استعان‭ ‬بعنصر‭ ‬الشباب‭ ‬بضمه‭ ‬فالنتين‭ ‬باركو‭ (‬20‭ ‬عاما،‭ ‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬إيسيكييل‭ ‬فرنانديس‭ (‬22‭ ‬عاما،‭ ‬القادسية‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬ماتياس‭ ‬سوليه‭ (‬21‭ ‬عاما،‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭)‬،‭ ‬جوليانو‭ ‬سيميوني‭ (‬21‭ ‬عاما،‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭)‬،‭ ‬وتاتي‭ ‬كاستيانوس‭ (‬25‭ ‬عاما،‭ ‬لاتسيو‭ ‬الإيطالي‭). ‬وتتصدر‭ ‬الأرجنتين‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬بـ15‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬مباريات،‭ ‬متقدمة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬الأوروغواي‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬تحتل‭ ‬كولومبيا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭.‬

MENAFN26082024000055011008ID1108603378

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث