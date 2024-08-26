مـيـســي خــارج تشــكيلة الأرجنــتـين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
بوينوس ايرس - (أ ف ب): غاب اسم النجم والقائد ليونيل ميسي عن تشكيلة المنتخب الأرجنتيني بطل العالم للمباراتين ضد تشيلي وكولومبيا في تصفيات مونديال 2026 بسبب الإصابة، ما فتح الباب أمام استدعاء مهاجم روما الإيطالي باولو ديبالا. وقال المنتخب الأرجنتيني في حسابه على موقع «أكس» إن اسم ديبالا «أضيف إلى المجموعة» التي ستواجه تشيلي في الخامس من الشهر المقبل في بوينوس أيرس ثم كولومبيا بعدها بخمسة أيام في بارانكيا ضمن الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.
ويغيب ميسي عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة في منتصف الشهر الماضي خلال نهائي بطولة كوبا أمريكا من دون أن يمنع ذلك بلاده من الاحتفاظ باللقب القاري بعد الفوز على كولومبيا 1-0.
وبعدما أعلن اعتزاله الدولي، غاب اسم الجناح أنخل دي ماريا عن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني الذي استعان بعنصر الشباب بضمه فالنتين باركو (20 عاما، إشبيلية الإسباني)، إيسيكييل فرنانديس (22 عاما، القادسية السعودي)، ماتياس سوليه (21 عاما، روما الإيطالي)، جوليانو سيميوني (21 عاما، أتلتيكو مدريد الإسباني)، وتاتي كاستيانوس (25 عاما، لاتسيو الإيطالي). وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة الموحدة بـ15 نقطة من 6 مباريات، متقدمة بفارق نقطتين عن الأوروغواي الثانية، فيما تحتل كولومبيا المركز الثالث بـ12 نقطة.
MENAFN26082024000055011008ID1108603378
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.