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فعاليات رياضية تهنئ بفوز فريق مكلارين بجائزة هولندا

8/26/2024 7:27:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

هنأت‭ ‬فعاليات‭ ‬رياضية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للسيارات‭.‬

كما‭ ‬أشادت‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬والجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات،‭ ‬وكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬الشركة،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المدروسة‭ ‬والاستثمارات‭ ‬الناجحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتنوعه‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسارات‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالخير‭ ‬والنماء‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يُعتبر‭ ‬إنجازًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وشرفًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ليؤكد‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬‏دعيج‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬رعاية‭ ‬شؤون‭ ‬الخيل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬سلسلة‭ ‬الانجازات‭ ‬لفريق‭ ‬مكلارين‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬نتائج‭ ‬ايجابية‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬وحصد‭ ‬المركز‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬هولندا‭ ‬الكبرى‭ ‬وهو‭ ‬نتاج‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأكد‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬مستشار‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬للرواد‭ ‬الرياضيين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الرياضي‭ ‬العالمي‭ ‬يعكس‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬متميزة‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬رعاية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ومتابعة‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬الكبير‭ ‬يبعث‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬ويؤكد‭ ‬المسيرة‭ ‬الناجحة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالمية‭ ‬متمنيا‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للفريق‭.‬

‭ ‬وأشار‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يؤكد‭ ‬المستويات‭ ‬المتميزة‭ ‬للفريق‭ ‬وقدرته‭ ‬وجدارته‭ ‬الكبيرة‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بالبطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬متمنيا‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬القادمة‭.‬

وأشاد‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السيارات،‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية،‭ ‬والتي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬النجاحات‭ ‬المستمرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

ونوه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬علي‭ ‬إسحاقي‭ ‬بالإنجازات‭ ‬المتتالية‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬فريق‭ ‬مكلارين‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬السيارات،‭ ‬والتي‭ ‬تضاف‭ ‬إلى‭ ‬النجاحات‭ ‬المستمرة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬وفي‭ ‬باقي‭ ‬المجالات‭.‬

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