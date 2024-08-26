فعاليات رياضية تهنئ بفوز فريق مكلارين بجائزة هولندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
هنأت فعاليات رياضية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة فوز فريق مكلارين بالمركز الأول في سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان للسيارات.
كما أشادت بالدور البارز والجهود المتميزة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات، وكافة أعضاء مجلس الإدارة ومنتسبي الشركة، في تحقيق الأهداف المدروسة والاستثمارات الناجحة وتعزيز النمو الاقتصادي وتنوعه في كافة المسارات التي تعود بالخير والنماء على الوطن والمواطنين.
وقال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية أن هذا الفوز يُعتبر إنجازًا كبيرًا للرياضة البحرينية وشرفًا كبيرًا لمملكة البحرين. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد مكانة البحرين الرائدة في مجال رياضة السيارات على المستوى الدولي.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن مبارك آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل أن هذا الانجاز يضاف إلى سلسلة الانجازات لفريق مكلارين الذي سجل نتائج ايجابية في الفترة الماضية وحصد المركز الاول في سباق جائزة هولندا الكبرى وهو نتاج دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأكد صالح بن عيسى بن هندي المناعي مستشار جلالة الملك المعظم لشؤون الشباب والرياضة رئيس الجمعية البحرينية للرواد الرياضيين أن هذا الإنجاز الرياضي العالمي يعكس ما وصلت إليه الرياضة البحرينية من مستويات متميزة بفضل ما تحظى به من رعاية سامية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار إلى أن هذا الانجاز الكبير يبعث بالفخر والاعتزاز ويؤكد المسيرة الناجحة للرياضة البحرينية في المحافل العالمية متمنيا دوام التوفيق والنجاح للفريق.
وأشار أن هذا الفوز يؤكد المستويات المتميزة للفريق وقدرته وجدارته الكبيرة على الفوز بالبطولات العالمية، متمنيا دوام التوفيق للفريق في المحافل القادمة.
وأشاد وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة بالإنجازات المتتالية التي حققها فريق مكلارين في سباق السيارات، ورفع اسم مملكة البحرين في المحافل الرياضية الدولية، والتي تضاف إلى النجاحات المستمرة لمملكة البحرين في مختلف المجالات.
ونوه الاتحاد البحريني لكرة اليد علي إسحاقي بالإنجازات المتتالية التي حققها فريق مكلارين في سباق السيارات، والتي تضاف إلى النجاحات المستمرة لمملكة البحرين في رياضة السيارات وفي باقي المجالات.
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